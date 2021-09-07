1622 KPSS 55 - 60 - 65 - 70 puanlarla kamu iş ilanları! GSB, Çankaya Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımı şartları
Kamu kurumlarına yeni memur, personel alımları kapsamında KPSS 55 60 65 ve 70 puanlarla yeni başvurular alınacak. İşte bütün süreç. Antalya Büyükşehir Belediyesine ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı yayımlandı. Kadrolu statüde olmak üzere 10. Derece kadrolara 125 itfaiyeci alımları yapılacak. İtfaiye eri alımları başvuru süreci ve tüm detaylar bu yazımızda yer alıyor. Başvurular 4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak. Diğer tüm detayları hemen öğrenmek için kılavuza göz atabilirsiniz. KPSS puanı olarak da P93 puan türünden en az 55 almak gerekiyor.
Kamuya yeni bin 622 kadro amacıyla başvurular alınıyor. Birçok kurum da bu kontenjanlar dahilinde proses başlayacak. İşte Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS 55-60-65-70 puanlarla yeni 1622 memur, personel alımları süreci ve bütün detaylar. GSB 1350 kamu personeli alımı, Çankaya Belediyesi 80 kamu personeli alımı,Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 kamu personeli alımı, Alucra Belediyesi 6 memur alımı, Hakkari Belediyesi 10 memur alımı, Şehitkamil Belediyesi 50 memur alımı, Osmaneli Belediyesi 1 memur alımı yapacak.
1622 Memur Alımı Kontenjan Dağılımı
GSB 1350 kamu personeli alımı,
Çankaya Belediyesi 80 kamu personeli alımı,
Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 kamu personeli alımı,
Alucra Belediyesi 6 memur alımı,
Hakkari Belediyesi 10 memur alımı,
Şehitkamil Belediyesi 50 memur alımı,
Osmaneli Belediyesi 1 memur alımı olmak üzere kamuya yeni memur alımları için 1622 kadro var.
350 kamu personeli alımı başvuru süreci: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ağustos - 13 Eylül 2021 tarihlerinde Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. 1000 kamu personeli alımı başvuru süreci: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 20 - 27 Eylül 2021 tarihlerinde Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
Çankaya Belediyesi 80 Kamu Personeli Alımı
Ankara ili iş ilanları bünyesinde Çankaya Belediyesi 80 zabıta alacak. Lise, önlisans ve lisans mezunları başvurabilecek. 40 kadro için herhangi bir lisans programından mezun olmak, 10 kadro için herhangi bir lisans programından mezun olmak, 15 kadro için herhangi bir önlisans programından mezun olmak, 15 kadro için herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi) mezun olmak gerekiyor. Adaylar, Başvurularını 13-17 Eylül 2021 tarihine kadar şahsen yapmaları gerekiyor.