Peugeot güncel fiyatları ise... DACİA bayram öncesinde sıfır araba almak isteyenler için duyurdu: 31 Temmuz’a kadar bu fiyattan satılacak!

Bayramlarda akraba ziyaretinde tespit edilen vatandaşlar vasıta gereksinimi duyuyorlar. Bu amaçla bayram evveli araba sahibi olmak isteyenler fiyat incelemesi yapıyorlar. Temmuz ayında sıfır km Peugeot ve Dacia modelleri kaç lira oldu? Peugeot ve Dacia modelleri ne kadar? Temmuz ayı Peugeot ve Dacia fiyatları kaç para? Peugeot ve Dacia fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz? Dacia Duster, Dacia Sandero, Dacia Lodgy ve Dacia Dokker ve Peugeot 208, Peugeot 308, Peugeot 508, Peugeot 301, Peugeot SUV 2008, Peugeot SUV 3008, Peugeot SUV 5008 otomobillerine ve Peugeot Rifter, Peugeot Partner, Peugeot Expert, Peugeot Boxer ticari modellerine ait kampanyalı fiyat listelerini veriyoruz.

05.07.2021 08:06 - Son Güncelleme: 05.07.2021 08:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





