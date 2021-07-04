TOKİ’den uygun fiyatlı konut müjdesi! Aylık düşük taksitle ödeme fırsatı! 26 ilde satışa çıkan konutlar için başvurular…

TOKİ'den uygun fiyatlı konut müjdesi geldi ve detaylar gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sunduğu fırsatlar, uygun ödeme koşulları ile her sene onbinlerce kişiyi ev sahibi yapıyor ve projeleri yakından takip ediliyor. 26 ilde satışa çıkan konutlar için başvurular alınmaya başlandı ve aylık düşük taksitle ödeme fırsatı sunuyor. TOKİ'den ev sahibi olurken aynı zamanda bütçesini korumak, zorlanmak istemeyen vatandaşlar bu kampanyaya çok fazla ilgi gösteriyor. İşte projeler ile ilgili detaylar…