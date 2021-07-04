TOKİ’den uygun fiyatlı konut müjdesi! Aylık düşük taksitle ödeme fırsatı! 26 ilde satışa çıkan konutlar için başvurular…
TOKİ'den uygun fiyatlı konut müjdesi geldi ve detaylar gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sunduğu fırsatlar, uygun ödeme koşulları ile her sene onbinlerce kişiyi ev sahibi yapıyor ve projeleri yakından takip ediliyor. 26 ilde satışa çıkan konutlar için başvurular alınmaya başlandı ve aylık düşük taksitle ödeme fırsatı sunuyor. TOKİ'den ev sahibi olurken aynı zamanda bütçesini korumak, zorlanmak istemeyen vatandaşlar bu kampanyaya çok fazla ilgi gösteriyor. İşte projeler ile ilgili detaylar…
TOKİ'den uygun fiyatlı konut müjdesi geldi ve detaylar gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sunduğu fırsatlar, uygun ödeme koşulları ile her sene onbinlerce kişiyi ev sahibi yapıyor ve projeleri yakından takip ediliyor. 26 ilde satışa çıkan konutlar için başvurular alınmaya başlandı ve aylık düşük taksitle ödeme fırsatı sunuyor. TOKİ'den ev sahibi olurken aynı zamanda bütçesini korumak, zorlanmak istemeyen vatandaşlar bu kampanyaya çok fazla ilgi gösteriyor. İşte projeler ile ilgili detaylar…
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile kira öder gibi ev sahibi olabilmek mümkün. 26 ilde satışa çıkan konutlar için başvuruların nasıl yapılacağı, şartların neler olduğu gibi detaylar vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Ev satın alma hayali kuran milyonlarca vatandaş TOKİ projelerine başvurarak hayal ettiği eve kavuşabiliyor. İşte TOKİ güncel kampanyalarına ilişkin tüm bilgiler…