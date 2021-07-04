Vav TV İzle

TOKİ’den uygun fiyatlı konut müjdesi! Aylık düşük taksitle ödeme fırsatı! 26 ilde satışa çıkan konutlar için başvurular…

TOKİ'den uygun fiyatlı konut müjdesi geldi ve detaylar gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sunduğu fırsatlar, uygun ödeme koşulları ile her sene onbinlerce kişiyi ev sahibi yapıyor ve projeleri yakından takip ediliyor. 26 ilde satışa çıkan konutlar için başvurular alınmaya başlandı ve aylık düşük taksitle ödeme fırsatı sunuyor. TOKİ'den ev sahibi olurken aynı zamanda bütçesini korumak, zorlanmak istemeyen vatandaşlar bu kampanyaya çok fazla ilgi gösteriyor. İşte projeler ile ilgili detaylar…

04.07.2021 14:11 - Son Güncelleme: 04.07.2021 14:11
TOKİ’den uygun fiyatlı konut müjdesi! Aylık düşük taksitle ödeme fırsatı! 26 ilde satışa çıkan konutlar için başvurular…

TOKİ'den uygun fiyatlı konut müjdesi geldi ve detaylar gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sunduğu fırsatlar, uygun ödeme koşulları ile her sene onbinlerce kişiyi ev sahibi yapıyor ve projeleri yakından takip ediliyor. 26 ilde satışa çıkan konutlar için başvurular alınmaya başlandı ve aylık düşük taksitle ödeme fırsatı sunuyor. TOKİ'den ev sahibi olurken aynı zamanda bütçesini korumak, zorlanmak istemeyen vatandaşlar bu kampanyaya çok fazla ilgi gösteriyor. İşte projeler ile ilgili detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ’den uygun fiyatlı konut müjdesi! Aylık düşük taksitle ödeme fırsatı! 26 ilde satışa çıkan konutlar için başvurular…

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile kira öder gibi ev sahibi olabilmek mümkün. 26 ilde satışa çıkan konutlar için başvuruların nasıl yapılacağı, şartların neler olduğu gibi detaylar vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Ev satın alma hayali kuran milyonlarca vatandaş TOKİ projelerine başvurarak hayal ettiği eve kavuşabiliyor. İşte TOKİ güncel kampanyalarına ilişkin tüm bilgiler…

TOKİ’den uygun fiyatlı konut müjdesi! Aylık düşük taksitle ödeme fırsatı! 26 ilde satışa çıkan konutlar için başvurular…

BAŞVURULAR 14 HAZİRAN'DA BAŞLADI!

Burdur Merkez'de yer alan projede 14 Haziran'da başvurular başlayacak. Fiyatların 210 bin TL'den başladığı projede taksitler 933 TL'den başlıyor.

TOKİ’den uygun fiyatlı konut müjdesi! Aylık düşük taksitle ödeme fırsatı! 26 ilde satışa çıkan konutlar için başvurular…

1.025 KONUT SATIŞA ÇIKACAK

İstanbul'da yapılacak yeni projeler Esenler ve Tuzla ilçesinde gerçekleştirilecek. Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında toplam 1.025 konut satışa çıkacak.

TOKİ’den uygun fiyatlı konut müjdesi! Aylık düşük taksitle ödeme fırsatı! 26 ilde satışa çıkan konutlar için başvurular…

Tuzla'da ise Aydınlı Mahallesi'nde 508 konut için 13 Ağustos'ta ihaleye çıkılacak.