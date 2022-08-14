KOSGEB’in o desteğinde süre uzatıldı! Faizsiz, teminatsız 550 bin TL! Gençlere iş firmalara destek!

Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 10 bin lira artırımlı uygulanacak. Buna göre; mikro işletmeler 220 bin, küçük işletmeler 550 bin liraya kadar faizsiz ve teminatsız destekten yararlanabilecek.