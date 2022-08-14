KOSGEB’in o desteğinde süre uzatıldı! Faizsiz, teminatsız 550 bin TL! Gençlere iş firmalara destek!
KOSGEB'in genç istihdamına yönelik destek programında süre uzatıldı. En çok 5 personel için ve personel başına 110 bin liraya kadar faizsiz ve teminatsız destek sağlanan programda son başvuru tarihi 10 Ekim'e uzatıldı. Mikro işletmelere 220, küçük firmalara 550 bin liraya varan finansman desteği sağlanırken, geri ödemeler de 24 ay sonra başlayacak.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), genç istihdamını kolaylaştıran 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın 4'üncü dönem başvuru süresini uzattı. Başvuru için son tarih 10 Ağustos'tan 10 Ekim'e çekildi.
Programla son 12 ayda ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir yeni personel için 100 bin liralık destek alacak. Bu personelin 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu olması gerekecek.
Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 10 bin lira artırımlı uygulanacak. Buna göre; mikro işletmeler 220 bin, küçük işletmeler 550 bin liraya kadar faizsiz ve teminatsız destekten yararlanabilecek.
4'ER AYLIK 6 TAKSİT
Destekten yararlanan işletmeler, ilk 24 ay bir ödeme yapmayacak. Destek, 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e geri ödenecek. Taahhütleriyle ilgili yükümlülüklerini varsa verilen ek sürede de tamamlayamayan mikro ve küçük işletmelerden ise; verilen destek, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile tahsil edilecek.