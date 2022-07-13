Petrol 100 doların altına düştü AKARYAKITA İNDİRİM GELDİ! Son dakika MOTORİN, BENZİN, LPG yeni fiyat listesi! 14 Temmuz’da Shell, Opet, Total, BP İstanbul...

AKARYAKITA İNDİRİM SON DAKİKA! Brent petroldeki dikkat çeken düşüş gözleri akaryakıt fiyatlarına çevirdi. MOTORİN, BENZİN, LPG yeni fiyat listesi araştırılıyor. 14 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100 doların altına düştü. Peki akaryakıta indirim var mı? İşte il il GÜNCEL Shell, Opet, Total, BP İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG fiyatları....