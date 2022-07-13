Petrol 100 doların altına düştü AKARYAKITA İNDİRİM GELDİ! Son dakika MOTORİN, BENZİN, LPG yeni fiyat listesi! 14 Temmuz'da Shell, Opet, Total, BP İstanbul...
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Brent petrol 100 doların altına düştü, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Son dakika haberine göre brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azaldı. Varili, uluslararası piyasalarda 100 doların altına gerileyerek, 99,34 doları gördü. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde milyonlarca kişi MOTORİN, BENZİN, LPG yeni fiyat listesini araştırmaya başladı. Bu gece yarısından itibaren benzinde indirim bekleniyor. Peki benzin, motorin, LPG'ye indirim geldi mi? 14 Temmuz'da Shell, Opet, Total, BP...
AKARYAKITA İNDİRİM SON DAKİKA! Brent petroldeki dikkat çeken düşüş gözleri akaryakıt fiyatlarına çevirdi. MOTORİN, BENZİN, LPG yeni fiyat listesi araştırılıyor. 14 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100 doların altına düştü. Peki akaryakıta indirim var mı? İşte il il GÜNCEL Shell, Opet, Total, BP İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG fiyatları....
BRENT PETROL NE KADAR OLDU?
Brent petrol resmen çakıldı. Brent petrolün düşüşü araç sahiplerini sevindirdi. İndirim beklentisinin oluşmasıyla birlikte konuya ilişkin resmi açıklamalar yakından takip edilmeye başlandı.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100 doların altına gerileyerek, 99,34 doları gördü.
Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 99,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 95,78 doları gördü.