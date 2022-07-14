Sınavsız, şartsız işe alım yapılacak! 20-54 yaş arası NET 5.500 TL maaşla temizlik personeli, güvenlik görevlisi... İŞKUR'dan TYP müjdesi!
KPSS şartsız, sınavsız başvuru ile alımlar yapılacak. Vatandaşlar iş bulmak için sıklıkla İŞKUR'a başvuruyor. Türkiye İş Kurumu her yıl TYP ile alımlar yaparak çeşitli mesleklerde iş arayanlara yardımcı oluyor. Bu noktada 2022 yılı TYP alımlarının başlayacağı tarih ve başvuru detayları araştırılıyor. Bu yıl da 81 il genelinde TYP alımları için başvuru düzenlenecek. Başvurularda şartları karşılayanlar işe alınarak 9 ay boyunca çalışmaları sağlanacak. Temmuz zammıyla asgari ücretin NET 5.500 TL olmasıyla birlikte işe girenler de söz konusu bu ödemeden yararlanacak. Peki İŞKUR TYP alımları ne zaman? Nasıl başvuru yapılır, hangi illerde alım var? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...
İŞKUR TYP alımları için geri sayım başladı. İş arayanların uğrak yeri olan İŞKUR TYP ile işsizlere kazanç kapısı olacak. İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında işçi, personel alımları yapılacak. 2022 yılında binlerce kişi TYP alımlarını bekliyor. Dönem dönem çevre temizliği, güvenlik ya da temizlik personeli alımı ilanlarının yayımlandığı İŞKUR TYP programlarına bu yıl başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 81 ilde alım gerçekleştirilecek. Başvuru şartları arasında kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak gibi detaylar yer alıyor. İşte detaylar...
İŞKUR TYP ALIMLARI 2022 NE ZAMAN?
İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında önümüzdeki aydan itibaren çeşitli illerde personel alımı yapmaya başlayacak. Dönem dönem çevre temizliği, güvenlik ya da temizlik personeli alımı ilanları yayımlayan İŞKUR TYP ile 9 ay çalışma fırsatı sağlayacak.
İŞKUR sitesindeki ilanlar kısmında yapılan duyurularla 81 ilimizde işçi alımı yapılıyor. Bu işçi alımının önemli bir ölçüde temizlik personeli kısmına olduğu dikkat çekiyor.