Sınavsız, şartsız işe alım yapılacak! 20-54 yaş arası NET 5.500 TL maaşla temizlik personeli, güvenlik görevlisi... İŞKUR'dan TYP müjdesi!

İŞKUR TYP alımları için geri sayım başladı. İş arayanların uğrak yeri olan İŞKUR TYP ile işsizlere kazanç kapısı olacak. İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında işçi, personel alımları yapılacak. 2022 yılında binlerce kişi TYP alımlarını bekliyor. Dönem dönem çevre temizliği, güvenlik ya da temizlik personeli alımı ilanlarının yayımlandığı İŞKUR TYP programlarına bu yıl başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 81 ilde alım gerçekleştirilecek. Başvuru şartları arasında kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak gibi detaylar yer alıyor. İşte detaylar...