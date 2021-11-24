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Haberler Ekonomi Peşinatsız 3 ay ödemesiz konut kredisi desteği müjdesi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Finansbank herkesi ev sahibi yapacak!

Peşinatsız 3 ay ödemesiz konut kredisi desteği müjdesi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Finansbank herkesi ev sahibi yapacak!

Ardı ardına açıklandı! Vatandaşlar ev almak için kredi sırasına girdi. Peşinatsız 3 ay ödemesiz konut kredisi desteği müjdesi! Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirimi sonrasında kamu bankalarından da faiz indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından düşürülen konut kredisi faiz oranları sayesinde vatandaşların kolayca ev sahibi olması sağlanacak.

takvim.com.tr
24.11.2021 08:41 - Son Güncelleme: 24.11.2021 08:41
Peşinatsız 3 ay ödemesiz konut kredisi desteği müjdesi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Finansbank herkesi ev sahibi yapacak!

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) geçtiğimiz hafta 100 baz puan faiz indirimi kararını açıkladı. Politika faizlerinin %15 seviyelerine kadar gerilemesinin ardından Türkiye'nin önde gelen kamu bankaları ise hemen harekete geçti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından son dönemde artan konut fiyatları karşısında hem vatandaşa uygun finansman desteği sağlamak hem de konut piyasalarında canlılığı artırmak için konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. İşte kamu bankalarından herkesi düşük faiz oranları ile ev sahibi yapacak konut kredisi finansman paketleri…

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Peşinatsız 3 ay ödemesiz konut kredisi desteği müjdesi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Finansbank herkesi ev sahibi yapacak!

Kamu Bankalarının Konut Kredisi Faiz Oranları Güncellendi

Güncellenen faiz oranlarına göre; 1 milyon lira ve altında olan kredi talepler için %1,20'den başlayan cazip faiz oranları uygulanacak. 1 milyon lira ve üzerinde ise üç kamu bankası tarafından %1,29'daan başlayan cazip faiz oranları uygulanacak.

Peşinatsız 3 ay ödemesiz konut kredisi desteği müjdesi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Finansbank herkesi ev sahibi yapacak!

Ayrıca talep edilen söz konusu krediler için uygun ödeme planlamaları ve vade seçenekleri de uygulanacak. Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını indirmelerinin ardından vatandaşların söz konusu kredilere ilgisi bir hayli arttı.

Peşinatsız 3 ay ödemesiz konut kredisi desteği müjdesi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Finansbank herkesi ev sahibi yapacak!

Öte yandan özel bankalardan da TCMB'nin faiz indirimi sonrasında birçok kredi türünde indirime gittiği paylaşıldı. Ayrıca bankalar konut kredilerinin yanı sıra birçok bireysel ve ticari kredi türünde faiz indirimlerine devam ediyor.

Peşinatsız 3 ay ödemesiz konut kredisi desteği müjdesi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Finansbank herkesi ev sahibi yapacak!

Bankalardan 3 Ay Ödemesiz Kredi Fırsatları Devam Ediyor

Konut kredilerinin yanı sıra birçok özel ve kamu bankası tarafından 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredileri de sunuluyor. Hayat pahalılığının ve piyasalarda fiyatların artmasına bağlı olarak düşük faiz oranları ile 3 ay ertelemeli kredi fırsatı sunan bankaların bu kampanyalarına da ilgi giderek artıyor.

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