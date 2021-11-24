Peşinatsız 3 ay ödemesiz konut kredisi desteği müjdesi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Finansbank herkesi ev sahibi yapacak!
Ardı ardına açıklandı! Vatandaşlar ev almak için kredi sırasına girdi. Peşinatsız 3 ay ödemesiz konut kredisi desteği müjdesi! Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirimi sonrasında kamu bankalarından da faiz indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından düşürülen konut kredisi faiz oranları sayesinde vatandaşların kolayca ev sahibi olması sağlanacak.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) geçtiğimiz hafta 100 baz puan faiz indirimi kararını açıkladı. Politika faizlerinin %15 seviyelerine kadar gerilemesinin ardından Türkiye'nin önde gelen kamu bankaları ise hemen harekete geçti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından son dönemde artan konut fiyatları karşısında hem vatandaşa uygun finansman desteği sağlamak hem de konut piyasalarında canlılığı artırmak için konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. İşte kamu bankalarından herkesi düşük faiz oranları ile ev sahibi yapacak konut kredisi finansman paketleri…
Kamu Bankalarının Konut Kredisi Faiz Oranları Güncellendi
Güncellenen faiz oranlarına göre; 1 milyon lira ve altında olan kredi talepler için %1,20'den başlayan cazip faiz oranları uygulanacak. 1 milyon lira ve üzerinde ise üç kamu bankası tarafından %1,29'daan başlayan cazip faiz oranları uygulanacak.
Bankalardan 3 Ay Ödemesiz Kredi Fırsatları Devam Ediyor
Konut kredilerinin yanı sıra birçok özel ve kamu bankası tarafından 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredileri de sunuluyor. Hayat pahalılığının ve piyasalarda fiyatların artmasına bağlı olarak düşük faiz oranları ile 3 ay ertelemeli kredi fırsatı sunan bankaların bu kampanyalarına da ilgi giderek artıyor.