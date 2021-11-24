Peşinatsız 3 ay ödemesiz konut kredisi desteği müjdesi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Finansbank herkesi ev sahibi yapacak!

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) geçtiğimiz hafta 100 baz puan faiz indirimi kararını açıkladı. Politika faizlerinin %15 seviyelerine kadar gerilemesinin ardından Türkiye'nin önde gelen kamu bankaları ise hemen harekete geçti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından son dönemde artan konut fiyatları karşısında hem vatandaşa uygun finansman desteği sağlamak hem de konut piyasalarında canlılığı artırmak için konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. İşte kamu bankalarından herkesi düşük faiz oranları ile ev sahibi yapacak konut kredisi finansman paketleri…