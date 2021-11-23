Asgari ücretle birlikte Asgari Geçim İndirimi, işsizlik ödeneği, asgari ücretlilerin tazminatı, borçlanma tutarları da artacak
Yeni asgari ücret, milyonların gündemine oturdu. Zam için yüzde 25-yüzde 30 gibi oranlar konuşulurken, bu ücretle birlikte Asgari Geçim İndirimi, işsizlik ödeneği, asgari ücretlilerin tazminatı, borçlanma tutarları da artacak. İşte zam formüllerine göre yeni asgari ücretin hayatımıza yapacağı etkilerden bazıları…
Milyonlarca kişi merakla yeni asgari ücreti bekliyor. 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından Aralık ayında karara bağlanacak. Yeni asgari ücret için yüzde 25-30 gibi zam formülleri gündeme gelirken, yapılacak artış milyonların gelirini ya da yapacağı ödemeyi etkileyecek. İşte zam formüllerine göre yeni asgari ücretin hayatımıza yapacağı etkilerden bazıları…
ASGARİ ÜCRET İÇİN 2 FORMÜL
2021 yılına ilişkin asgari ücret tutarı net 2 bin 825 lira 90 kuruş, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti.
Eğer asgari ücretin zam oranı yüzde 25 olursa net ücret 3 bin 532 lira 38 kuruşa, brüt ücret 4 bin 471 lira 88 kuruşa çıkacak.
Zam oranı yüzde 30 olarak belirlenirse de bu kez asgari ücret net 3 bin 673 lira 67 kuruş, brüt de 4 bin 650 lira 75 kuruşa ulaşacak. Tabii bunlar bekar asgari ücretlilerin eline geçecek tutarlar olacak.
Asgari ücret, Asgari Geçim İndirimi de dahil edildiği için çalışanın medeni durumuna, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişecek.
Eğer zam oranı yüzde 25 olarak kararlaştırılırsa, net asgari ücret 3 bin 532 lira 38 kuruş (bekar çalışan için) ile 3 bin 767 lira 15 kuruş (evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu çalışan için) arasında olacak.
Zam oranı yüzde 30 olarak belirlenirse, net asgari ücret 3 bin 673 lira 67 kuruş (bekar çalışan için) ile 3 bin 917 lira 84 kuruş (evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu çalışan için) arasında değişecek.