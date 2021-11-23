Asgari ücretle birlikte Asgari Geçim İndirimi, işsizlik ödeneği, asgari ücretlilerin tazminatı, borçlanma tutarları da artacak

Eğer zam oranı yüzde 25 olarak kararlaştırılırsa, net asgari ücret 3 bin 532 lira 38 kuruş (bekar çalışan için) ile 3 bin 767 lira 15 kuruş (evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu çalışan için) arasında olacak.

Zam oranı yüzde 30 olarak belirlenirse, net asgari ücret 3 bin 673 lira 67 kuruş (bekar çalışan için) ile 3 bin 917 lira 84 kuruş (evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu çalışan için) arasında değişecek.