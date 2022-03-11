Peşinat yok! 120-180 ve 250 ay vadeli hesaplama! 📣 Konut kredisine en düşük aylık taksiti hangi banka veriyor? Akbank, Garanti, Finansbank...

Konut kredisi faiz oranları özel bankalarda da düşmeye başladı. 2022 yılında iyice artan ev fiyatlarına karşı ev sahibi olmak isteyen vatandaşların finansman arayışları devam ediyor. Ancak yüksek peşinat ve yüksek faiz oranları bu hayallerinin suya düşmesine neden oldu. Akbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA'nın peşinat derdini ortadan kaldıran cazip kredi fırsatları, satın almak istediğiniz evin tamamı için destek sağlıyor.