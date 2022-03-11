5 litrelik en ucuz sıvı yağ belli oldu! Zincir marketlerde Ayçiçek yağı fiyatları düştü mü? Yudum, Sırma, Bizim, Orkide yağlarda son durum
Zincir marketlerde Ayçiçek yağı fiyatlarında son durum ne? 5 litrelik en ucuz sıvı yağ hangi markette? Vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında Ayçiçek yağı fiyatları bulunuyor. Sıvı yağ fiyatlarında düşüş bekleyen milyonlarca kişi A101, ŞOK, BİM, Tarım Kredi marketleri, Migros, Carrefoursa gibi zincir marketlerde sıvı yağ fiyatları araştırılıyor. Peki 1 L, 2 L ve 5 L Ayçiçek yağları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel Yudum, Sırma, Bizim, Orkide yağ fiyatları haberimizde...
11.03.2022 10:34 - Son Güncelleme: 11.03.2022 10:35
Ayçiçek yağları gündemdeki sıcak yerini korumaya devam ediyor. Marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatları sıklıkla araştırılıyor. Özellikle 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı merak ediliyor. Vatandaşlar fiyatların düşüp düşmediğini öğrenmke istiyor. Komili, Yudum, Sırma, Kırlangıç, Bizim, Orkide, Ona, Vera marka ayçiçek yağlarının fiyatlarını haberimizde derledik. Peki A101, BİM, ŞOK, Carrefoursa, Tarım Kredi marketleri ve Migros'ta ayçiçek yağları ne kadar? İşte 1 litrelik, 2 litrelik, 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatlarında son durum...