5 litrelik en ucuz sıvı yağ belli oldu! Zincir marketlerde Ayçiçek yağı fiyatları düştü mü? Yudum, Sırma, Bizim, Orkide yağlarda son durum

Ayçiçek yağları gündemdeki sıcak yerini korumaya devam ediyor. Marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatları sıklıkla araştırılıyor. Özellikle 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı merak ediliyor. Vatandaşlar fiyatların düşüp düşmediğini öğrenmke istiyor. Komili, Yudum, Sırma, Kırlangıç, Bizim, Orkide, Ona, Vera marka ayçiçek yağlarının fiyatlarını haberimizde derledik. Peki A101, BİM, ŞOK, Carrefoursa, Tarım Kredi marketleri ve Migros'ta ayçiçek yağları ne kadar? İşte 1 litrelik, 2 litrelik, 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatlarında son durum...