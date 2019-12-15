Peşi sıra açıklandı! Ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam...

Milyonlar emeklinin Ocak zammı için son viraja girildi. Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. 5 aylık yüzde 5.71'lik enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların gelirlerinde 67 ile 336 lira arasında artış yaşanacak. En düşük emekli maaşı 1125 TL olan SSK emeklilerine %8,46 zam yapılacak ve maaş 1220 TL olacak. Ek olarak %5 zam daha yapılarak 61 TL eklenecek bu durumda verilecek en düşük maaş 1280 TL olacak. Peki bu oranlarla birlikte güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2020 Ocak ayı güncel zamlı maaş listesi... Peki SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam ne kadar? Milyonlar bekliyordu peş peşe açıklandı

15.12.2019 16:11 - Son Güncelleme: 15.12.2019 16:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





