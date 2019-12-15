Peşi sıra açıklandı! Ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam...
Milyonlar emeklinin Ocak zammı için son viraja girildi. Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. 5 aylık yüzde 5.71'lik enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların gelirlerinde 67 ile 336 lira arasında artış yaşanacak. En düşük emekli maaşı 1125 TL olan SSK emeklilerine %8,46 zam yapılacak ve maaş 1220 TL olacak. Ek olarak %5 zam daha yapılarak 61 TL eklenecek bu durumda verilecek en düşük maaş 1280 TL olacak. Peki bu oranlarla birlikte güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2020 Ocak ayı güncel zamlı maaş listesi... Peki SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam ne kadar? Milyonlar bekliyordu peş peşe açıklandı
Peşi sıra açıklandı! SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam son dakika kaç TL oldu? İşte tüm gelişmeler ve detaylar. Emeklilerin Ocak zammı için son viraja girildi. Zam oranında 2019'un ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon belirleyici olurken, bunun 5 aylık bölümünün verisi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz- Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.71 olacak. Bu oran, Aralık enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. Bu emekliler 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar. Emekli maaşları için ayrıca promosyon, seyyanen zam ve ek ödeme merakla bekleniyor.
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Emekliye promosyon zammı ve ücreti ile ilgili yeni gelişmeler meydana geliyor. Buna göre SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine 1.150 TL promosyon fırsatı geldi. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emekliler bu promosyondan yararlanabilecek. Emekliler promosyon almış olsa dahi maaş aldığı bankayı değiştirebilir. Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmaları ve maaş aldığı bankaya bu isteği bildirmeli. Bu durumda aradan geçen süreye göre hakedilen promosyon tutarı hesaplanır, kalan kısım maaştan düşülür. Yeni banka vaat ettiği promosyonu peşin ödeyeceğinden emekli artıya geçmiş olur.
EMEKLİYE PROMOSYON MÜJDESİ
TEB'DEN 1000 TL'YE KADAR PROMOSYON
7 Ekim itibariyle başlayan promosyon dönemine göre, maaşını 36 boyunca bankaya taşıyan emekliler farklı miktarlarda promosyon almaya hak kazanacak. 999 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 850 TL, 1.000 – 1.999 TL maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere de 1.000 TL promosyon verilecek.
Kampanya dönemi içerisinde en az 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.