Aracınızdaki bu işaretin anlamını biliyor musunuz? İşte otomobillerdeki ikaz lambaları ve anlamları...
Her gün milyonlarca kişi eve gelirken, işe giderken ya da gezerken otomobil kullanıyor. Ancak yıllardır otomobil kullanan birçok sürücü bile araç ikaz lambalarının hangi anlamlara geldiğini bilmiyor. Bazen araçlar arıza yapmadan önce bunun sinyalini ikaz lambaları aracılığı ile sürücülere veriyor. Önemsiz sanılan o işaretler araçlar için hayati değer taşıyor. İşte otomobillerde bulunan ikaz lambaları ve anlamları...
Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli. Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte otomobillerde bulunan araç ikaz lambaları ve anlamları...