Peş peşe patlama yaşadı! Dolar ve altını ezip geçti! Bitcoin için uzmanlardan uyarı: "Risk iştahı..."

Bitcoin için uzmanlardan yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Bitcoin son dönemdeki yükseşiyle dikkatleri üzerine çekerken aynı zamanda yatırımcıların ilgili odağı da oldu. Ancak uzmanlar bitcoin dolandırıcılığına dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Kısa yoldan para kazanmak isteyenlerin kripto paralara yöneldiği söyleyen Blockhain Teknolojileri Uzmanı Dr. Bora Erdamar, "Kazanç elde etmek isteyenlerin risk iştahı arttı. Kötü niyetli kişiler, dolandırıcılık için halkın ilgisini kötüye kullanıyor. Dünyada ve Türkiye'de güven oluşturmuş borsalar üzerinden işlem yapın. Bankadan kredi çekip evi ve arabayı satıp kripto para almak iyi değildir, sonu hüsranla sonuçlanabilir" dedi.