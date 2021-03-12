Hemen başvurun! Bugün para alabilirsiniz! Kredi kartı kullanan milyonları ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Talep eden parasını geri alıyor. Birçok kişi para iadesi olduğunu bildiği halde sürecin karmaşık olduğunu düşündüğü için uğraşmıyor. Kredi kartı kullanan herkes ödemiş olduğu ücretin geri verilmesini talep edebilir. Çünkü herkes ödediği yıllık aidattan şikayetçi. Ortalama 100 lira olarak ödenen bu parayı nasıl geri alabileceğinizi merak ediyorsanız, tüm detaylar haberimizde... 18 yaşını doldurmuşsanız, gelirinizi beyan eden bir belgeniz varsa, daha önce bankalarla kredi ile ilgili bir problem yaşamamışsanız, siz de kredi kartı sahibi olabilirsiniz. Limitinizi; isterseniz siz, isterseniz bankanız belirleyebilir.