Hemen başvurun! Bugün para alabilirsiniz! Kredi kartı kullanan milyonları ilgilendiriyor!
Türkiye kredi kartı kullanım oranında Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyor. Hemen hemen tam vatandaşlar kredi kartı kullanıyor. Kredi kartı taksit yapma olanağı, nakit zorluğu çekildiğinde ufak lüzumlar için de kullanılabilmesi gibi avantajlarının yanında muhtelif dezavantajları da bulunuyor. Harcayıcıların en çok şikayetçi olduğu ödeme kalemi ise kartların senelik vergileri oluyor. Kredi kartı kullanan kişi sayısını düşündüğümüzde bankalar kart aidatlarından yıllık 6 milyar 630 milyon 460 bin lira gelir sağlıyor.
Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Talep eden parasını geri alıyor. Birçok kişi para iadesi olduğunu bildiği halde sürecin karmaşık olduğunu düşündüğü için uğraşmıyor. Kredi kartı kullanan herkes ödemiş olduğu ücretin geri verilmesini talep edebilir. Çünkü herkes ödediği yıllık aidattan şikayetçi. Ortalama 100 lira olarak ödenen bu parayı nasıl geri alabileceğinizi merak ediyorsanız, tüm detaylar haberimizde... 18 yaşını doldurmuşsanız, gelirinizi beyan eden bir belgeniz varsa, daha önce bankalarla kredi ile ilgili bir problem yaşamamışsanız, siz de kredi kartı sahibi olabilirsiniz. Limitinizi; isterseniz siz, isterseniz bankanız belirleyebilir.
BANKAYA ÖDENEN AİDATLAR NASIL GERİYE ALINIR?
Bankalara ödenen kart aidatlarını geri alma konusu biraz zorlu bir süreç. Bankalar yıllık kart aidatlarını müşterilerden tahsil etmek ister. Bu durumda tüketicilerin kararlı bir tutum sergilemesi gerekir. İlk yapılması gereken kredi kartını kapatma yolunu seçmektir.
Ödenmiş kredi kartı aidatlarının geri ödemesi konusunda banka ile anlaşmaya sağlayamamanız durumunda yapmanız gereken banka ile görüşüp tutarın iade edilemeyeceğine dair bir belge almaktır. Daha sonra e-devlet sistemine girip arama kısmına "TBB bireysel müşteri hakem heyeti" metnini girmelisiniz. Böylece kredi kartı aidatını geri alma talebinizi oluşturabilirsiniz.