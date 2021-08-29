Peş peşe patladı! Bankalarda infilak edecek rekora koşuyor! 34 günlük 15.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?
Peş peşe patladı! Bankalarda infilak edecek rekora koşuyor! Senelerdir biriktirdiği parayı değerlendirmek isteyen binlerce şahıs yatırım amacıyla detaylı yöntemleri araştırıyor ve bu kapsamda mevduat hesapları ön plana yer alıyor. Günlük hayatımızda pek çok vatandaş dişinden tırnağından artırdığı paraları banka hesabında biriktiriyor. Hesaptaki parasını en risksiz yöntemle değerlendirmek isteyenler mevduat hesaplarını tercih ediyor. Bu kapsamda bankalar her ay mevduat faizi oranlarıyla alakalı açıklamalar yapıp müşteri miktarını çoğaltmak amacıyla cazip teklifler sunuluyor. Hem de nakit parası olanlar ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler ilaveten 34 günlük mevduat faizi hesaplama prosedürü ile alakalı banka sitelerinde yer alan mevduat faizi hesaplama aracıyla detaylı hesaplama yöntemlerini kullanıyor.
29.08.2021 16:09
- Son Güncelleme: 29.08.2021 16:09
Çalıştığı maaşından kazandıklarını bütçesinden kısarak para birikimi yapan pek çok işi sahip olunan birikimini değerlendirmek üzere yollar arıyor. Bu yöntemler arasında kuşkusuz ki mevduat hesapları ülkemizde en çok tercih edilen araçlardan birisi oluyor. İleride detaylı harcamalar gerçekleştirmek amacıyla ya da yatırım gerçekleştirmek üzere para biriktirenler bankaların ne kadar faiz verdiğini merak ederek bu husus ile ilgili pek çok hesaplama yapıyor. Öncelik ile şunu söyleyelim ki her ay bankalar doğrultusundan müşterilerine yayılan güncel teklifler değişiyor ve bankalar bu hususta birbiriyle yarışını sürdürüyor. En yüksek mevduat faizi veren bankaları sizin amacıyla derledik.