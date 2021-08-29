Peş peşe patladı! Bankalarda infilak edecek rekora koşuyor! 34 günlük 15.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

Çalıştığı maaşından kazandıklarını bütçesinden kısarak para birikimi yapan pek çok işi sahip olunan birikimini değerlendirmek üzere yollar arıyor. Bu yöntemler arasında kuşkusuz ki mevduat hesapları ülkemizde en çok tercih edilen araçlardan birisi oluyor. İleride detaylı harcamalar gerçekleştirmek amacıyla ya da yatırım gerçekleştirmek üzere para biriktirenler bankaların ne kadar faiz verdiğini merak ederek bu husus ile ilgili pek çok hesaplama yapıyor. Öncelik ile şunu söyleyelim ki her ay bankalar doğrultusundan müşterilerine yayılan güncel teklifler değişiyor ve bankalar bu hususta birbiriyle yarışını sürdürüyor. En yüksek mevduat faizi veren bankaları sizin amacıyla derledik.