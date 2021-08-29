Dikkat, son 2 gün! Ağızları açık bırakan haber geldi! 82.000 TL'lik Fiat dev indirim kampanyası! Egea, Fiorino, Panda ve Doblo...
Otomobil almak için artık son günler. Bu anlamda indirim kampanyaları mest ediyor. Fiat yeni bir indirim kampanyası ile hayranlarının karşısına çıktı. ÖTV düzenlemesi ardından birtakım 2021 model sıfır vasıta modellerinin fiyatlarında 56 bin TL'ye kadar indirim yapan otomotiv üreticisi, 82 bin TL'ye varan indirim kampanyasını da yanında getirdi. Fiat, 2020 model Fiat 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT modeli için 1 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli olmak koşulu ile tam 82 bin TL indirim kampanyası başlattı. Kampanya 1 Eylül 2021 tarihi itibari ile sona erecek. İşte kampanya detayları ve ÖTV ardından yeni güncel fiyat listesi...
Fiat ÖTV düzenlemesi ardından sevenlerinin karşısına 82 bin TL'lik indirim kampanyası ile çıktı. 2020 model Fiat 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT amacıyla başlatılan indirim fırsatı 1 Eylül 2021 tarihi itibari ile sona erecek. İşte Fiat'ın 2021 model güncel sıfır vasıta fiyatları ve kampanya detayları...
Fiat'tan 82 Bin TL İndirim Kampanyası
Fiat, 2020 model Fiat 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT modeli için 1 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli olmak koşulu ile tam 82 bin TL indirim kampanyası başlattı.
Fiat ÖTV Sonrası İndirimli Güncel Fiyat Listesi!
2021 Model Fiat Egea Sedan ÖTV Sonrası İndirimli Fiyatları
Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95: 159.900
Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP: 205.900
Fiat Egea Easy 1.6 Multijet 130 HP: 231.900
Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP: 177.900
Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 204.900
Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95: 214.900
Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP: 245.300
Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP: 191.900
Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 218.900
Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP: 228.900
Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP: 253.600
2021 Model Fiat Egea Cross ÖTV Sonrası İndirimli Fiyatları
Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP: 184.900
Fiat Egea Cross Street 1.0 Firefly 100 HP : 211.900
Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP: 221.900
Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP: 193.900
Fiat Egea Cross Urban 1.0 Firefly 100 HP : 220.900
Fiat Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 230.900
Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 250.300
Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP: 207.900
Fiat Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 234.300
Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 258.600
2021 Model Fiat Egea HB ÖTV Sonrası İndirimli Fiyatları
Fiat Egea Street 1.4 Fire 95 HP: 176.900
Fiat Egea Street 1.3 Multijet 95 HP: 213.900
Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP: 185.900
Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 212.900
Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP: 222.900
Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP: 245.300
Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP: 199.900
Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 226.900
Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP: 236.000
Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP: 253.600