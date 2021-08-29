Bağkur SSK ve SGK resmen duyurdu! Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı, milyonlarca kişi artık emekli sayılıyor…
Emekli olmak amacıyla gün sayan kişiler amacıyla müjdeli haberler sürat kesmeden SGK doğrultusundan gelmeye devam ediyor. 8 sene erken emeklilik sayıları 40-50 bini bulan 4/B yani Bağ-Kur sigortalılarını ilgilendiriyor. Hem de ödemeleri gereken aşağı yukarı 109 bin lira gibi bir ücret var… Kendi nam ve hesabına bağlı olarak vergi mükellefiyeti açtıran vatandaşlarımız 4/b sigortalılık kolundan emekli olurlar. Bağ-Kur'dan emeklilik şartlarına göre kayıt tarihi başlangıç tarihi olarak hesaba alınır. Ancak tabi mükellef Bağ-Kur kaydını açtırdıysa ödeme bitince ayrıca Bağ-Kur'a da ayrıca bir borcunun olmaması gerekiyor.
Son dönemde 8 yıl erken emeklilik konuşuluyor. "Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı mı? SGK açıkladı; 96 ay erken emekli olabilirsiniz! SGK'dan 8 yıl erken emeklilik müjdesi, Emeklilik için yaşı bekleyenlere müjde. Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı! Erken emeklilik ilgili flaş detay! SGK mevzuatı değişti 8 yıl erken emeklilik geliyor! Erken emeklilik için kilit formül, 8 yıl erken emeklilik kimleri kapsıyor?
PEKİ NEREDEN ÇIKTI BU 8 YIL ERKEN EMEKLİLİK?
İlgili değişiklik SGK tarafından yapılmadı. Yargıtay kararıyla yürürlüğe alındı.4 Ekim 2000'den evvel 4B sigortalılık tescili olan esnaf, 20 Nisan 1982'ye dek tescilini geriye alabilecek. Tescilin daha önceki zamanları da ifade edebilmesi adına; sigorta başlangıcının aktif olduğu dönem itibarıyla vergi kaydı ve şirket ortağının bulunması gerekiyor.