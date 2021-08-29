Bağkur SSK ve SGK resmen duyurdu! Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı, milyonlarca kişi artık emekli sayılıyor…

PEKİ NEREDEN ÇIKTI BU 8 YIL ERKEN EMEKLİLİK?

İlgili değişiklik SGK tarafından yapılmadı. Yargıtay kararıyla yürürlüğe alındı.4 Ekim 2000'den evvel 4B sigortalılık tescili olan esnaf, 20 Nisan 1982'ye dek tescilini geriye alabilecek. Tescilin daha önceki zamanları da ifade edebilmesi adına; sigorta başlangıcının aktif olduğu dönem itibarıyla vergi kaydı ve şirket ortağının bulunması gerekiyor.