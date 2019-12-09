Peş peşe açıklandı! SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam son dakika ne kadar?

Peş peşe açıklandı! SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam son dakika ne kadar? İşte tüm gelişmeler ve detaylar. Emeklilerin Ocak zammı için son viraja girildi. Zam oranında 2019'un ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon belirleyici olurken, bunun 5 aylık bölümünün verisi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz- Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.71 olacak. Bu oran, Aralık enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. Bu emekliler 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar. Emekli maaşları için ayrıca promosyon, seyyanen zam ve ek ödeme merakla bekleniyor.

09.12.2019 09:24 - Son Güncelleme: 09.12.2019 09:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





