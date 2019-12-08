Ev almak isteyenler dikkat! Bu indirimler için son tarih 31 Aralık

Enflasyonun düşmesiyle birlikte konut kredisi faiz oranları da geriledi. Ekonomide yaşanan bu olumlu hava konut piyasasını da son dönemde hareketlendirdi. Şu anda düşük faiz oranlarının yanı sıra, KDV ve tapu harcı indirimleri de konut maliyetlerini düşürüyor. Ancak bu indirimler 31 Aralık'ta sona eriyor. Yeni yılda tapu harçları binde 15'ten binde 20'ye, KDV ise yüzde 8'den yüzde 18'e yükselecek.

08.12.2019 10:23 - Son Güncelleme: 08.12.2019 10:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





