Ev almak isteyenler dikkat! Bu indirimler için son tarih 31 Aralık
Enflasyonun düşmesiyle birlikte konut kredisi faiz oranları da geriledi. Ekonomide yaşanan bu olumlu hava konut piyasasını da son dönemde hareketlendirdi. Şu anda düşük faiz oranlarının yanı sıra, KDV ve tapu harcı indirimleri de konut maliyetlerini düşürüyor. Ancak bu indirimler 31 Aralık'ta sona eriyor. Yeni yılda tapu harçları binde 15'ten binde 20'ye, KDV ise yüzde 8'den yüzde 18'e yükselecek.
08.12.2019 10:23
- Son Güncelleme: 08.12.2019 10:23
Konut piyasası kredi faizlerinin gerilemesiyle hareketlendi. Şu anda düşük faizin yanı sıra KDV ve tapu harcı indirimleri de konut maliyetlerini oldukça düşürüyor. Ancak bu indirimler için sayılı günler kaldı. Yeni yılda tapu harçları binde 15'ten binde 20'ye, KDV de yüzde 8'den yüzde 18'e yükselecek.
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