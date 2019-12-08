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Ev almak isteyenler dikkat! Bu indirimler için son tarih 31 Aralık

Enflasyonun düşmesiyle birlikte konut kredisi faiz oranları da geriledi. Ekonomide yaşanan bu olumlu hava konut piyasasını da son dönemde hareketlendirdi. Şu anda düşük faiz oranlarının yanı sıra, KDV ve tapu harcı indirimleri de konut maliyetlerini düşürüyor. Ancak bu indirimler 31 Aralık'ta sona eriyor. Yeni yılda tapu harçları binde 15'ten binde 20'ye, KDV ise yüzde 8'den yüzde 18'e yükselecek.

08.12.2019 10:23 - Son Güncelleme: 08.12.2019 10:23
Ev almak isteyenler dikkat! Bu indirimler için son tarih 31 Aralık

Konut piyasası kredi faizlerinin gerilemesiyle hareketlendi. Şu anda düşük faizin yanı sıra KDV ve tapu harcı indirimleri de konut maliyetlerini oldukça düşürüyor. Ancak bu indirimler için sayılı günler kaldı. Yeni yılda tapu harçları binde 15'ten binde 20'ye, KDV de yüzde 8'den yüzde 18'e yükselecek.

Ev almak isteyenler dikkat! Bu indirimler için son tarih 31 Aralık

Hükümetin konut sektörüne yönelik sağladığı tapu harcı ve KDV indirimi teşvikleri yıl sonunda bitiyor. Bu indirimlerden faydalanabilmek için 31 Aralık 2019 son gün.

Ev almak isteyenler dikkat! Bu indirimler için son tarih 31 Aralık

Eğer teşviklerin süresi yeniden uzatılmazsa, yeni yılda tapu harçları binde 15'ten binde 20'ye, yüzde 8 orana tabi olan konut ve işyerlerinin KDV'si ise yüzde 18'e yükselecek. Elini çabuk tutanların cebinde 100 bin liralık konutta 10 bin 500 lira, 500 bin liralık konutta 52 bin 500 lira kalacak.

Ev almak isteyenler dikkat! Bu indirimler için son tarih 31 Aralık

DÜŞÜK FAİZ FIRSATI
Posta'nın haberine göre konut almak isteyenler harç ve KDV indirimi gibi teşviklerin yanı sıra düşük konut kredisi oranlarının avantajını da yaşıyor. Şu anda kamu bankalarında 180 ayda yüzde 0.99, özel bankalarda ise 120 ayda yüzde 0.98 konut kredisi oranlarını bulmak mümkün.

Ev almak isteyenler dikkat! Bu indirimler için son tarih 31 Aralık

Piyasadaki ortalama faiz oranı ise aylık yüzde 1.07 seviyesinde. Faizlerin düşüşüyle, konut almanın maliyeti de ucuzlamış oldu.

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