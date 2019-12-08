En çok altın rezervine sahip ülke belli oldu! İşte dünyanın altın zengini ülkeleri

Altın her devrin en karlı yatırım aracı olmaya devam ediyor. Eski tarihlerden bu yana değerini hiç yitirmeyen ve dünyanın en değerli madenlerinden biri olan altın, yatırım yapanlara kazandırıyor. Dünya Altın Konseyi altın rezervi açısından en zengin ülkeleri açıkladı. Türkiye en yüksek altın rezervine sahip ülkelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. İşte en düşük rezerv sayısından başlayarak ülke ülke sıralama...

08.12.2019 16:49 - Son Güncelleme: 08.12.2019 16:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





