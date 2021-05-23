Bitirici darbe geldi! Altın fiyatları milyonları şoke etti! Ters köşe yaptı! Çeyrek, yarım, tam 22-18 ayar bilezik altın fiyatları...

Bitirici darbe geldi! Altın fiyatları milyonları şoke etti! Ters köşe yaptı! Altın maliyetleri ise güne ani bir yükselişle beraber başladı. Maliyetlerinin çoğalmasının hemen ardından ise kuyumcuya gidenler büyük bir şokla karşılaştı. İşçilik oranı yüksek altın maliyetleri daha çok yükselirken, işçilik oranı az olan gram ve çeyrek altın maliyetleri ise yerinde saymadı! Dünle bugün arasında büyük bir uçurum açan altın maliyetleri balansların değişmesine neden oldu. Fiyatlarda hareketli seyir sürerken özellikle yaz aylarının gelmesiyle yatırımcılar fiyatları hangi yöne seyredeceğini merak ediyor. Yakın dönemde çeyrek altın 800 lirayı, Cumhuriyet altını 3.200 lirayı görürken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde yükselişini sürdürüyor.

23.05.2021 08:01 - Son Güncelleme: 23.05.2021 08:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





