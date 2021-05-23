Bitirici darbe geldi! Altın fiyatları milyonları şoke etti! Ters köşe yaptı! Çeyrek, yarım, tam 22-18 ayar bilezik altın fiyatları...
Bitirici darbe geldi! Altın fiyatları milyonları şoke etti! Ters köşe yaptı! Altın maliyetleri ise güne ani bir yükselişle beraber başladı. Maliyetlerinin çoğalmasının hemen ardından ise kuyumcuya gidenler büyük bir şokla karşılaştı. İşçilik oranı yüksek altın maliyetleri daha çok yükselirken, işçilik oranı az olan gram ve çeyrek altın maliyetleri ise yerinde saymadı! Dünle bugün arasında büyük bir uçurum açan altın maliyetleri balansların değişmesine neden oldu. Fiyatlarda hareketli seyir sürerken özellikle yaz aylarının gelmesiyle yatırımcılar fiyatları hangi yöne seyredeceğini merak ediyor. Yakın dönemde çeyrek altın 800 lirayı, Cumhuriyet altını 3.200 lirayı görürken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde yükselişini sürdürüyor.
Altın yatırımcısına önce müjde sonra ters köşe! Tekrar almaya gerek yok diyerek uyardı! Belirli periyotlarda yükselişiyle herkesin dikkatini üzerine çeken altın fiyatları baş döndürmeye devam ediyor. Bu nedenle de yaz ayları öncesi gözler uzmanlar tarafından yapılan uyarılara çevrildi. Son dönemde gram altın 500 liraya, çeyrek altın 800 liraya, Cumhuriyet altını da 3,197 lirayı gördü. Fiyatların inişli çıkışlı seyri elindeki yatırımını satmayı ya da bekletmeyi düşünen büyük ve küçük ölçekteki vatandaşların da kafasını kurcalıyor. Piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve döviz kurlarına dair önemli açıklamalar yaparak altın yatırımcısına önemli tavsiyelerde bulundu.
Altın, yatırım denilince akla ilk gelen, uzun vadede sahibine kar bırakan değerli bir eşyadır. Sadece 1 yıl için altın yatırımı yapanlar en az %50 oranında bir kazanç sağlar. Binlerce vatandaşın gün içinde alım ve satım yapmasından dolayı ise fiyatları gün içinde sabit kalmaz ve değişiklik gösterir.