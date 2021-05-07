Peş peşe açıklandı İkramiye de veriliyor! 60 ay erken emekli oluyorlar! Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor!
Tek tek açıklandı! Milyonları oldukça yakından ilgilendiriyor! 60 ay erken emekli oluyorsunuz. Çalışanların iş hayatına başladığı ilk günden itibaren aklında beliren erken emeklilik kavramı sigortalıların emeklilik haklarına daha kısa sürede kavuşmalarını sağlayan uygulamalar bütününe erken emeklilik denir. Ülkemizde emekli olma şartlarını SGK tanımlamakta olup bu mevzuda bazı iş gruplarına istisnai haklar tanınmaktadır. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Müessesesi fiili hizmet süresi zammı uygulaması ile bazı iş gruplarını yapan bireylere aşınma hisseyi ile çalışma vakitlerine ek gün rakamı bitirilmekte, bu sayede bu bireyler erken emeklilik hakkı kazanmaktadır.
SGK yıpranma payı genelgesi 2021 ile beraber erken emekli eden meslekler listesi açıklandı. Yayımlanan yeni genelge bazı meslek gruplarına erken emekli olmak hakkı tanınmış oldu. Güncelleme sonrası erken emeklilik hakkı tanınan meslekler sayısı 45'e yükseldi. Erken emeklilik yanında ikramiye de alıyorlar. Yıpranma gün sayısı, yapılan işe göre 5 ile 8 yıl arasında değişiyor; işçi ve memurun emekli olacağı yaş haddinden düşüyor. Bu, prim sorunu olmayan işçi ya da memurun 5 yıl erken emekli olmasını sağlıyor. Peki, kimler erken emekli olabilir, kimler erken emeklilikten yararlanacak, kimler erken emekli olabilecek, erken emekli olan meslekler hangileri, yıpranma payı hesaplama 2021 için nasıl yapılacak?
KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?
Yayımlanan liste kapsamında kurşun ve arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi fabrikalarında, Emniyet, MİT, basın ve gazetecilik sektörlerine ait olan 45 meslek grubu içerisinde yer alan çalışanlar ek prim gün sayısı sayesinde 10 yılda erken emeklilik hakkı elde edecekler.
ERKEN EMEKLİ EDEN MESLEKLER
Yapılan habere göre erken emeklilik hakkı kazanan meslekler kurşun ve arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi fabrikalarında, Emniyet, MİT, basın ve gazetecilik meslekleri olarak açıklandı.
FAZLADAN SÜRE KAZANILIYOR
Bu hak, son yapılan düzenlemelerle 350 bin sağlıkçı ile cezaevi görevlilerine tanındı. Şu anda toplam 45 işkoluna erken emeklilik imkânı tanınmış durumda. Çimento sektöründe çalışandan tutun da cam ve madencilik alanında çalışanlara kadar birçok meslek bu listeye dahil. Bu kapsamda belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.
EMEKLİLİK YAŞINI ÖNE ÇEKİYOR
Normal çalışma süresi olan 360 günün üzerine çalıştığı riskli sektöre ve kanunun bu sektörde tanıdığı artı süreye göre fazladan hizmet süresi ekleniyor. Normal şartlarda 360 gün çalışılması gerekirken, cıva üretiminde çalışanlar bir yıl içinde 450 gün çalışmış sayılıyor. Madenlerde çalışanlar için bu süre daha fazla 180 gün, yani 6 ay. Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliği öne çekiyor.