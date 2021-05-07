Hemen başvuran alıyor! Doksan gün ödemesiz direkt hesabına geçsin! 100 bin lira limitle...

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Günümüzde çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere anında nakit ihtiyacı olan pek çok vatandaş var. Örneğin ev için eşya, ya elektronik cihaz alımı gibi pek çok alanda kullanmak üzere kredi çekiliyor. Bu bağlamda da nakit para ihtiyacı olanlar ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanları hakkında araştırma yapıyor. Pandemi sürecinde 3 ay ertelemeli kredi avantajı dikkatleri üzerine çekmişti. Bazı bankalar kampanyayı sonlandırırken bazıları halen 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veriyor. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi bankalar arasında Vakıfbank, TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING ve QNB Finansbank yer alıyor.

07.05.2021 15:00 - Son Güncelleme: 07.05.2021 15:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





