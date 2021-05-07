Hemen başvuran alıyor! Doksan gün ödemesiz direkt hesabına geçsin! 100 bin lira limitle...
Günümüzde çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere anında nakit ihtiyacı olan pek çok vatandaş var. Örneğin ev için eşya, ya elektronik cihaz alımı gibi pek çok alanda kullanmak üzere kredi çekiliyor. Bu bağlamda da nakit para ihtiyacı olanlar ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanları hakkında araştırma yapıyor. Pandemi sürecinde 3 ay ertelemeli kredi avantajı dikkatleri üzerine çekmişti. Bazı bankalar kampanyayı sonlandırırken bazıları halen 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veriyor. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi bankalar arasında Vakıfbank, TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING ve QNB Finansbank yer alıyor.
Hemen başvuran alıyor! Doksan gün ödemesiz direkt hesabına geçsin! 100 bin lira limitle... Bankaların 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi fırsatları devam ederken faiz oranları araştırılıyor. Mobilyadan eğitime, evlilikten eşyalara kadar pek çok alanda nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların kampanyalarını inceliyor ve en uygun teklifi değerlendirmek üzere araştırmalarına devam ediyor. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kampanyalarını sonlandırırken, bazı bankalar ise son tarihi duyurdu. İhtiyaç kredisinde bazı bankalar 100 bin liraya kadar kredi ödemesini derhal hesaplara yatırıyor.
TEB Kampanya Detayları
* Findeks notunuza göre değişen faiz oranlarını ile Şube ve Dijital Kanallardan TEB İhtiyaç Kredisine başvurabilirsiniz.
* %1,60 faiz oranından KKB skoru 1850 ve üstü müşteriler yararlanabilir.
* Kredide 3 aya kadar erteleme imkanı bulunmaktadır.
* 3 aydan 36 aya kadar, nakit akışınıza uygun bir vadeyi seçebilir, ödeme planınızı buna göre oluşturabilirsiniz.
İŞ BANKASI 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI
İş Bankası ihtiyaç kredisine başvururken dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir ve kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönemli Anında Kredi'ye İşCep veya İnternet Şubesi'nden başvuru yapabilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönem seçimi Bankamatiklerden yapılan Anında Kredi başvurularında geçerli değildir.