Peş peşe açıklandı! Emeklilik hayali kuranlara müjde! 6 yıl önce SGK-SSK ve Bağkur'dan emekli olabilirsiniz!

Çalışan kadınlar, hem iş hem de ev hayatını eş güdümlü götürürken fazlaca mesuliyet yükleniyor. Çocukları olan kadınlar amacıyla ise proses daha da ağarlaşabiliyor. Doğum borçlanması, annelere çocuk olduktan sonra çalışmasalar bile prim kazandırıyor. Sigortalı kadının doğumdan sonraki 8 haftalık, çoğul gebelik halinde ise 10 haftalık süreleri, doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat dönemiyle birlikte toplam 2 yıllık süre borçlanılabilir. Kadın sigortalı, doğum nedeniyle çalışamadığı en fazla 3 defa olmak üzere 2'şer yıllık sürelerini (toplamda 6 yıl) borçlanabilir.