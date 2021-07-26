BİM'de ceplere iyi gelecek indirimin ayak sesleri! BİM 27 Temmuz 2021 aktüel kataloğuyla çifter çifter fırsatlar raflardaki yerini alacak. Salı gününü heyecanla bekleyen pek çok ürünleri ve fiyatlarını araştırıyor. BİM'de bu hafta Oral-B Diş Fırçası Yedek Başlığı, Starter Pack Şarjlı Diş Fırçası, Emotion + Duru Deodorant + Duş Jeli Seti, Golden Rose Lipgloss, Comfort Family Nakışlı Patik Çorap, Naturalove İncili Bileklik, Angie Kalem Parfüm, Prize Papatya Oda ve Kumaş Kokusu, Angie Bambu Çubuklu Oda Kokusu, Cire Aseptine Kağıt Maske, Dermokil Saç Bakım Maskesi, Elseve Saç Bakım Kremi+Toka, Nivea Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu dikkat çekti.