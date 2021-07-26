BİM'de ceplere iyi gelecek indirimin ayak sesleri! BİM 27 Temmuz 2021 aktüel kataloğuyla çifter çifter fırsatlar!
BİM'de yarından itibaren kırlent, mum ve küpe gibi pek çok ürün satışa çıkacak. BİM 27 Temmuz 2021 aktüel kataloğuyla indirimlerin raflarda yer alacağı gün heyecanla bekleniyor. Küpe, kırlent, giyim ve bakım ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Duru Geleneksel Sabun, Red Queen Banyo Lifi, Flormar Extra Shine Oje/Tırnak Bakım Yağı, Mara 3 Renkli Termal Oje, AKS Yüzey Temizleyici, Dermokil Saç Bakım Maskesi, Prize Papatya Oda ve Kumaş Kokusu, Led Mum Çeşitleri, Comfort Family Nakışlı Patik Çorap ve Oral B Starter Pack Şarjlı Diş Fırçası ürünleri ön planda yerini alacak. İşte BİM 27 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu
26.07.2021 10:16
- Son Güncelleme: 26.07.2021 10:16
BİM'de ceplere iyi gelecek indirimin ayak sesleri! BİM 27 Temmuz 2021 aktüel kataloğuyla çifter çifter fırsatlar raflardaki yerini alacak. Salı gününü heyecanla bekleyen pek çok ürünleri ve fiyatlarını araştırıyor. BİM'de bu hafta Oral-B Diş Fırçası Yedek Başlığı, Starter Pack Şarjlı Diş Fırçası, Emotion + Duru Deodorant + Duş Jeli Seti, Golden Rose Lipgloss, Comfort Family Nakışlı Patik Çorap, Naturalove İncili Bileklik, Angie Kalem Parfüm, Prize Papatya Oda ve Kumaş Kokusu, Angie Bambu Çubuklu Oda Kokusu, Cire Aseptine Kağıt Maske, Dermokil Saç Bakım Maskesi, Elseve Saç Bakım Kremi+Toka, Nivea Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu dikkat çekti.