Peş peşe açıklandı! Emekliler için maaşlara ek olarak 1078 TL maddi yardım! Kapsam büyüyor! 2 çocukluya...

Memurların her ay maaşlarıyla eş güdümlü aldığı aile yardımının hem artırılması hem de kapsamının genişletilmesi gündemde. Memur konfederasyonları, bu yöndeki taleplerini önümüzdeki hafta başlayacak 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin gündemine taşıdı. Bu talep hayata geçerse eş yardımı 408,68 liradan 719,19 liraya, çocuk yardımı da 44,94-89,90 liradan 179,80 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan 2 çocuğu olan memur çocuğun yaşına göre 498,58 ya da 588,48 lira alırken, bu tutar bin 78 liraya yükselecek.