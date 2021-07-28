Peş peşe açıklandı! Emekliler için maaşlara ek olarak 1078 TL maddi yardım! Kapsam büyüyor! 2 çocukluya...
Tek tek açıklama yapıldı! Eğer talep hayata geçerse... Toplu sözleşmede memurların aile yardımının kapsamının genişletilmesi ve zamlanması konuşuluyor. Konfederasyonlar ödemenin eş için 719, çocuk için de yaşa bakılmaksızın 179 Türk lirasına yükseltilmesini, emeklilere de verilmesini talep ediyor. Bu talebin yaşama geçmesi halinde eş yardımı 408,68 Türk lirasından 719,19 Türk lirasına, çocuk yardımı da 44,94-89,90 Türk lirasından 179,80 Türk lirasına çıkacak. Eşi çalışmayan 2 çocuklu memur çocuğun yaşına göre 498,58 ya da 588,48 Türk lirası alırken, bu tutar bin 78 Türk lirasına yükselecek.
Memurların her ay maaşlarıyla eş güdümlü aldığı aile yardımının hem artırılması hem de kapsamının genişletilmesi gündemde. Memur konfederasyonları, bu yöndeki taleplerini önümüzdeki hafta başlayacak 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin gündemine taşıdı. Bu talep hayata geçerse eş yardımı 408,68 liradan 719,19 liraya, çocuk yardımı da 44,94-89,90 liradan 179,80 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan 2 çocuğu olan memur çocuğun yaşına göre 498,58 ya da 588,48 lira alırken, bu tutar bin 78 liraya yükselecek.
TUTAR KATLANACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulan teklif listesine göre Memur-Sen; çalışmayan eş için belirlenen aile yardımı gösterge rakamının '2.273'ten '4.000'e, çocuk için belirlenmiş olan halen 6 yaş altında '500', üstünde '250' olan gösterge rakamının da yaş ayrımı yapılmaksızın '1.000'e çıkarılmasını talep ediyor.
KAPSAM BÜYÜYOR
Memur-Sen ayrıca, aile yardımından emekliler ile kurumların yurt dışı teşkilatlarına ait pozisyonlarda 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan Türk uyruklu personelin de yararlandırılmasını talep ediyor.
Ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 5'inci maddesi (tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar) kapsamında sigortalı olan eşler ile ek 9'uncu maddesi (ev işlerinde çalışanlar) kapsamında sigortalı olan eşler için de elde ettikleri aylık gelir tutarına bakılmaksızın aile yardımı ödeneği ödenmesi isteniyor.