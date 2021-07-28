A101 aktüel ürünler kataloğu 29 Temmuz’da beyaz eşya fırsatları! A101’de bu Perşembe cepleri serinleten indirimler…

A101 aktüel ürünler kataloğu 29 Temmuz yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. A101 market şubelerinde bu hafta bebek bezlerinden dondurma indirimlerine, televizyonlardan beyaz eşyaya, kahvaltılık ürünlerden dolaba, masa sandalyelerden çantalara, giyim ürünlerinden temizliğe kadar geniş kategoride pek çok seçenek vatandaşları bekliyor. Yarın sabah satışa sunulacak ürünleri stoklar bitmeden yakalamak isteyenler için güncel A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik.