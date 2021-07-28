A101 aktüel ürünler kataloğu 29 Temmuz’da beyaz eşya fırsatları! A101’de bu Perşembe cepleri serinleten indirimler…
Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen A101 aktüel ürünler kataloğu 29 Temmuz yayınlanır yayınlanmaz bu hafta hangi kampanyaların olduğu araştırılmaya başlandı. Özellikle SEG markalı beyaz eşya fırsatları, çamaşır ve bulaşık makinesindeki uygun fiyatlar dikkat çekiyor. A101'de bu Perşembe cepleri serinleten indirimler tüm illerden vatandaşlar televizyon fırsatları da öne çıkan kampanyalar arasında yer alıyor. Alacaklarını belirlemek isteyenler için A101 güncel kataloğu haberimizde yer alıyor.
28.07.2021 13:08
- Son Güncelleme: 28.07.2021 13:08
A101 aktüel ürünler kataloğu 29 Temmuz yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. A101 market şubelerinde bu hafta bebek bezlerinden dondurma indirimlerine, televizyonlardan beyaz eşyaya, kahvaltılık ürünlerden dolaba, masa sandalyelerden çantalara, giyim ürünlerinden temizliğe kadar geniş kategoride pek çok seçenek vatandaşları bekliyor. Yarın sabah satışa sunulacak ürünleri stoklar bitmeden yakalamak isteyenler için güncel A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik.