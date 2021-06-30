Peş peşe açıklandı! Daha erken emekli olmak isteyenlere müjde geldi! Bu yöntemle 6 sene önce emekli olabilirsiniz!

Milyonlarca çalışanın en önemli amacı bir an önce emekli olmaktır. Sigortalı olarak çalışan kadınların, ilk sigortalandıkları tarihten sonraki süreçte anne olması halinde doğum borçlanması uygulamasından yararlanma hakkı doğuyor. Bir düşünün, tahmin ettiğiniz süreden daha önce emekli olsanız ne kadar da iyi olur değil mi? Bazı koşullara uyum sağlıyorsanız aslında bu mümkün. Gelin birlikte erken emekli olmanın sırlarına bakalım. Peki doğum borçlanması nedir? Kimler doğum borçlanması hakkından yararlanabilir? Doğum borçlanması için yerine getirilmesi gereken şartlar nelerdir? Doğum borçlanması başvurusu nasıl yapılır? İşte, doğum borçlanmasına ilişkin merak edilen tüm detaylar…

30.06.2021 11:31 - Son Güncelleme: 30.06.2021 11:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





