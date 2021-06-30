Peş peşe açıklandı! Daha erken emekli olmak isteyenlere müjde geldi! Bu yöntemle 6 sene önce emekli olabilirsiniz!
Milyonlarca çalışanın en önemli amacı bir an önce emekli olmaktır. Sigortalı olarak çalışan kadınların, ilk sigortalandıkları tarihten sonraki süreçte anne olması halinde doğum borçlanması uygulamasından yararlanma hakkı doğuyor. Bir düşünün, tahmin ettiğiniz süreden daha önce emekli olsanız ne kadar da iyi olur değil mi? Bazı koşullara uyum sağlıyorsanız aslında bu mümkün. Gelin birlikte erken emekli olmanın sırlarına bakalım. Peki doğum borçlanması nedir? Kimler doğum borçlanması hakkından yararlanabilir? Doğum borçlanması için yerine getirilmesi gereken şartlar nelerdir? Doğum borçlanması başvurusu nasıl yapılır? İşte, doğum borçlanmasına ilişkin merak edilen tüm detaylar…
Doğum borçlanması, hamilelik sebebiyle çalışma yaşamına ara vermek zorunda kalan bayan işçilerin uzak kaldıkları yarıyıla dair geriye dönük olarak prim ödemesi yapmasına ihtimal veren bir haktır. Doğum borçlanması uygulamasından faydalanan annelerin tanımlanan koşullara uygunluk göstermesi halinde erken emeklilik hakkı gündeme geliyor. Yapılan değişiklik kapsamında; kadınlar sigorta başlangıç tarihinden sonra doğum yaptıkları üç çocuk için toplam 6 yıl (2760 gün) doğum borçlanması yapabiliyor. Kadın işçiler yaş ve yıl şartları da duruma elverişli ise; 6 yıl beklemeden daha erken emekli olabiliyor.
Doğum Borçlanması Şartları Nelerdir?
Doğum borçlanması şartlarına uygunluk gösteren tüm kadın işçiler, erken emeklilik yolunda adım atabilir. Emeklilik zamanı hesaplamasında staj için yapılan sigorta başlangıcı kabul edilmezken; doğum borçlanması sırasında staj başvurusu tarihi baz alınarak hesaplama yapılabilir.
• Sigortalı olarak çalışan kadının doğumdan önce sigorta başlangıcı olmalıdır. Hizmet akdine bağlı olarak, kamu görevlisi veya kendi iş yerinde çalışan kadınların doğumdan önce sigortalılık hallerinin tescil edilmesi gerekir.
• Doğumdan sonra kadının adına prim ödenmemesi gerekir.
• Borçlanılacak sürede çocuğun yaşaması şarttır.• İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.
Doğum Borçlanması Ödemesi Ne Kadardır?
Doğum borçlanması ödemelerinde etki eden en önemli faktör; o yıl belirlenen asgari ücret miktarıdır. Asgari ücret çerçevesinde doğum borçlanması ödemesinin alt ve üst sınırları belirlenir. Brüt asgari ücreti yüzde 32'si bir günlük doğum borçlanması için en alt sınırdır. En üst sınır ise; bir günlük doğum borçlanmasının 7.5 katıdır. 2020 yılı içinde doğum borçlanması ücretleri belirlenmiştir: