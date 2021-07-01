Bu ürünler mest edecek! ŞOK 30 Haziran aktüel kataloğuyla 5 kategoride yeni fırsatlar! ŞOK'ta serinletecek kampanyalar rafta!

ŞOK 30 Haziran aktüel kataloğundaki ürünler bugün indirimli olarak raflarda yer almaya başladı. ŞOK'ta bu hafta LAV Uzun 3'lü Meşrubat Bardağı, Keçeli Ütü Masası Kılıfı, Ahşap Tepsili Seramik Kase, Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri, Neşeli Kurabilyeler Kurabiye Kalıbı, Asur Kanepe Çekyat, Anka Askılı Bahçe Salıncağı, Erinöz Olea 3 Kişilik Yatarlı Salıncak, Antares Cam Tablalı Rattan Masa Takımı, Duru Granül Matik Sabun Klasik, Colgate Total Beyazlık Diş Fırçası ve Cappy Pulpy Mandalina ürünleri dikkatleri üzerine çekiyor. İşte ŞOK 30 Haziran aktüel kataloğundaki fiyatlar

01.07.2021 09:51 - Son Güncelleme: 01.07.2021 09:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





