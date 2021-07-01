Bu ürünler mest edecek! ŞOK 30 Haziran aktüel kataloğuyla 5 kategoride yeni fırsatlar! ŞOK'ta serinletecek kampanyalar rafta!
ŞOK 30 Haziran aktüel kataloğundaki ürünler bugün indirimli olarak raflarda yer almaya başladı. ŞOK'ta bu hafta LAV Uzun 3'lü Meşrubat Bardağı, Keçeli Ütü Masası Kılıfı, Ahşap Tepsili Seramik Kase, Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri, Neşeli Kurabilyeler Kurabiye Kalıbı, Asur Kanepe Çekyat, Anka Askılı Bahçe Salıncağı, Erinöz Olea 3 Kişilik Yatarlı Salıncak, Antares Cam Tablalı Rattan Masa Takımı, Duru Granül Matik Sabun Klasik, Colgate Total Beyazlık Diş Fırçası ve Cappy Pulpy Mandalina ürünleri dikkatleri üzerine çekiyor. İşte ŞOK 30 Haziran aktüel kataloğundaki fiyatlar
ŞOK 30 Haziran 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünler satışa sunuldu. Kataloğda bu hafta Peki Yer Fıstıklı Kremalı Mini Gofret, Lol Süpriz Yumurta Sakızlı, Fiskobirlik Fiskat Yer Fıstıklı Krokan, Cappy Pulpy Mandalina, Sardis Edam/Gouda Peyniri, Colgate Aktif Beyazlık Diş Fırçası, Sardis Toz Parmesan Peyniri, Elseve Şampuan Çeşitleri, Sisal Uzun Sırt Bant Lif, Vernel Max Yumuşatıcı, Duru Granül Matik Sabun Klasik, Sleepy Külot Bez, Perwoll Yenileme & Yoğun Parfüm Etkisi Sıvı Bakım Deterjanı, Kiwi Blender Seti KHN-4440, Paşabahçe Çayımın Demi Çay Seti, Rubenis Vantilatör ve Kısa 3'lü Meşrubat Bardağı ürünleri bulunuyor.