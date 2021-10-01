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AK Parti fahiş fiyat için harekete geçti! Daha ucuz gıda için yasa teklifi!

Koronavirüsü bahane ederek gıda fiyatlarını yükselten marketler için AK Parti harekete geçti. Gıdada fiyatların yükseltilmesini önlemek için hazırlanan yasa teklifinde sona gelindi. Buna göre kadınlar başta olmak üzere kooperatiflere vergi indirimi, hallerde öncelik gibi birçok kolaylıklar sağlanacak. İşte detaylar...

01.10.2021 09:14 - Son Güncelleme: 01.10.2021 09:20
AK Parti fahiş fiyat için harekete geçti! Daha ucuz gıda için yasa teklifi!

AK Parti, TBMM'nin açılması ile birlikte özellikle spekülasyonlar ile gıda fiyatlarının yükselmesini önlemeye dönük yasal düzenlemeleri arka arkaya gündeme getirmeye hazırlanıyor.

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AK Parti fahiş fiyat için harekete geçti! Daha ucuz gıda için yasa teklifi!

Sabah'ta yer alan habere göre, Bunlardan biri de kooperatiflerin desteklenmesi, hem üreticinin ürününü değerinden satması hem de tüketicinin düşük fiyata sağlıklı gıdaya ulaşmasına destek verecek düzenleme.

AK Parti fahiş fiyat için harekete geçti! Daha ucuz gıda için yasa teklifi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yapılan toplantıda kooperatiflere dönük yasa teklifi ele alındı ve düzenleme genel hatları ile ortaya çıktı.

AK Parti fahiş fiyat için harekete geçti! Daha ucuz gıda için yasa teklifi!

Teklifin kısa sürede Meclis gündemine gelip yasalaşması bekleniyor. Teklifte şu düzenlemeler yer alıyor:

AK Parti fahiş fiyat için harekete geçti! Daha ucuz gıda için yasa teklifi!

DESTEK VE İSTİHDAM:
Hem üreticinin hem de tüketicinin kazanması için kooperatifler ve buralardaki istihdam desteklenecek.

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