AK Parti fahiş fiyat için harekete geçti! Daha ucuz gıda için yasa teklifi!
Koronavirüsü bahane ederek gıda fiyatlarını yükselten marketler için AK Parti harekete geçti. Gıdada fiyatların yükseltilmesini önlemek için hazırlanan yasa teklifinde sona gelindi. Buna göre kadınlar başta olmak üzere kooperatiflere vergi indirimi, hallerde öncelik gibi birçok kolaylıklar sağlanacak. İşte detaylar...
01.10.2021 09:14
- Son Güncelleme: 01.10.2021 09:20
AK Parti, TBMM'nin açılması ile birlikte özellikle spekülasyonlar ile gıda fiyatlarının yükselmesini önlemeye dönük yasal düzenlemeleri arka arkaya gündeme getirmeye hazırlanıyor.
Teklifin kısa sürede Meclis gündemine gelip yasalaşması bekleniyor. Teklifte şu düzenlemeler yer alıyor: