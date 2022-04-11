Kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Bayram harçlıkları dağıtılıyor! 10.000 TL'lik anında bayram desteği! Ve sonunda netleşti!
Geçim derdine düşen kişilerin nakit sıkıntılarını çözüme kavuşturacak müjdeli haber, biri kamu bankası olan üç bankadan geldi. Akbank, Halkbank ve Yapı Kredi Bankası, bayram evveli hemen kredi hizmetlerinin başvurulara açıldığını duyurdu. İşte bankaların hemen kredi hizmetlerine dair haberin devamı sayfamızda
Ekonomik şartların bütçelere giderek daha çok tesir etmesi, vatandaşların nakde ihtiyaç duymalarına yol açtı. Bu esnada Ramazan Bayramı öncesinde düzenledikleri kampanyalar ile devreye giren Akbank, Halkbank ve Yapı Kredi Bankası, müşterilerine farklı şartlar çerçevesinde nakit desteği sunacaklarını açıkladı.
Halkbank Anında Kredi Kampanyası 2022
Girişimcilere ve diğer kategorilerde yer alan vatandaşlara sunduğu avantajlı kampanya fırsatları sayesinde adını duyurmayı başarmış olan kamu bankası Halkbank, yeni dönemde döviz kurlarına ve Rusya- Ukrayna savaşına bağlı olarak giderek pahalılaşan hayat şartlarına karşın vatandaşın yanında olduğunu duyurdu.
Akbank Anında Kredi Kampanyası 2022
Geniş hizmet kapsamı sayesinde milyonlarca müşterisi bulunan özel bankalardan biri olan Akbank, yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde eli nakde sıkışan vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesinde nakit desteği sağlayacağını açıkladı. Bankanın "anında kredi" ismini verdiği ihtiyaç kredisi hizmetinin detayları paylaşıldı.