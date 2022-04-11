Kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Bayram harçlıkları dağıtılıyor! 10.000 TL’lik anında bayram desteği! Ve sonunda netleşti!

Halkbank Anında Kredi Kampanyası 2022

Girişimcilere ve diğer kategorilerde yer alan vatandaşlara sunduğu avantajlı kampanya fırsatları sayesinde adını duyurmayı başarmış olan kamu bankası Halkbank, yeni dönemde döviz kurlarına ve Rusya- Ukrayna savaşına bağlı olarak giderek pahalılaşan hayat şartlarına karşın vatandaşın yanında olduğunu duyurdu.