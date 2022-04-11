Biraz önce açıklandı! Devletten evleneceklere müjde geldi! Tek kalemde peşin anında binlerce lira alın! Karşılıksız ödeme yapılıyor!
Sosyal Güvenlik Kurumu kendi içeriğinde çeyiz parası yardımı hizmeti sunduğunu duyurarak, alakalı şartları gerçekleştiren bütün kadın bireylere evlilik masrafları konusu ile alakalı yardım edeceğini bildirdi. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusundan tasarlanmış olan çeyiz parası yardımına dair haberin ayrıntıları
11.04.2022 08:54 - Son Güncelleme: 11.04.2022 08:54
Çeyiz Yardımı Nedir?
Sosyal Güvenlik Kurumu ülke sınırları içerisinde yaşayan ve kuruma bağlılığı olan vatandaşlar için çeşitli başlıklar altında bazı hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerden biri de çeyiz parası olarak adlandırılmaktadır.
Çeyiz parası, anne ya da babasını kaybetmiş olan kız çocuklarına bağlanan yetim aylığı doğrultusunda hesaplanan bir yardım türüdür.
Çeyiz Yardımına Başvuru Şartları Nelerdir?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geliştirilmiş olan yardım modellerinden biri olarak karşımıza çıkan çeyiz parası yardımı, yalnızca ölen anne ya da babasından kaynaklı olarak yetim aylığı almaya hak kazanmış olan kadın bireyler için geçerlidir.