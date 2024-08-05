EMEKLİYE VERGİ İADESİ: Borçlanma yapanlar dikkat! Ne kadar avantaj sunuluyor? Nasıl yararlanılıyor?

Eksik primlerini tamamlamak için borçlanma yapanlar, verdikleri paranın bir kısmını vergi indirimi yoluyla geri alabiliyor. Emekli olmadan önce de, aylık bağlandıktan sonra da bu imkandan yararlanılıyor. Ancak bazı şartları var...