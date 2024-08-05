EMEKLİYE VERGİ İADESİ: Borçlanma yapanlar dikkat! Ne kadar avantaj sunuluyor? Nasıl yararlanılıyor?

Eksik primlerini tamamlamak için borçlanma yapanlar, verdikleri paranın bir kısmını vergi indirimi yoluyla geri alabiliyor. Emekli olmadan önce de, aylık bağlandıktan sonra da bu imkandan yararlanılıyor. Ancak bazı şartları var...
Hem kadınlar hem erkekler için en kolay erken emeklilik yolu borçlanma ile açılıyor. Emeklilik için eksik primi bulunanlar eğer şartları sağlıyorsa hizmet borçlanması yapabiliyor.
Borçlanma çalışma hayatı süresince istenildiği zaman gerçekleştirilebiliyor. Ancak genellikle emeklilik tarihine yakın bir dönemde başvurulup ödeniyor. Borçlanma emeklilik için önemli bir kolaylık sağlarken, bunun için ödenen paranın bir kısmı vergi indirimi yoluyla geri alınabiliyor.
İŞTE İADE TUTARI
Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen borçlanma tutarları vergi matrahından indirilebiliyor. Belgenin işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı gelir vergisi matrahından düşülüyor.