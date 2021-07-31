Pek çok kişiye emeklilik yolu açılıyor! Başvurular 31 Ağustos’a kadar: Kolay emeklilik formülü...
Prim borcunu yapılandırma fırsatı 31 Ağustos'a kadar sürecek. Borçlar daha az ödemeyle kapatılırken, pek çok kişiye de emeklilik yolu açılacak. Üstelik isteyene emeklilik kredisi imkanı da sunuluyor. Peki, kimler kredi alabilecek? Şartlar nasıl belirlenecek? Taksitler nasıl ödenecek? İşte merak edilen tüm detaylar...
31.07.2021 07:05
- Son Güncelleme: 31.07.2021 07:05
Yapılandırma yasası milyonların yüzünü güldürdü. Sağlanan avantajlardan biri de Bağ-Kur prim borcunu daha az ödemeyle kapatma imkanı oldu.
Bağ-Kur prim borcunu kapatarak emekli olabilecek kişilere isterlerse kredi imkanı da olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bunun için geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank ile protokol imzaladı.
NASIL KULLANILACAK?
Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 1 Kasım'a kadar ilgili bankalardan aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.