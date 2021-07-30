Başvurmaya gerek bile olmadan 232 TL hesaplarda! Çoğu kişi bilmese de bu parayı kolaylıkla alabilirsiniz!
Çoğu kişinin haberi olmasa bile çocuğu olan kadınlar devlet desteklerinden faydalanabiliyor. Doğum yapan annelere ve ailelere destek olunması amacıyla, sosyal devlet kapsamında devlet desteği veriliyor. Her yıl artış gösteren süt ödeneği bu yıl 232 TL olarak belirlendi ve miktar her yıl artış gösteriyor. Süt ödeneği parasını 4A ve 4B kapsamında sigortalı olarak çalışan ya da çalışmayan kadınlar alabiliyor. Peki, süt ödeneği nasıl alınır? İşte yanıtı!
30.07.2021 23:52
- Son Güncelleme: 30.07.2021 23:52
Doğum yapan kadınlara devlet tarafından her yıl binlerce lira destek veriliyor. Birçok kadının bundan haberi yok ancak başvuru halinde ödeme almak mümkün oluyor. Bu ödemelerden birisi de süt parası oluyor. Çocuk sahibi kadınlar başvuru yaptığı takdirde karşılıksız 232 TL ödeme alabiliyor. Süt parası olarak adlandırılan emzirme ödeneği, sigortalı olarak çalışan kadınların doğum yapması durumunda kendisine, çalışmayan kadınların doğum yapması durumunda sigortalı olarak çalışan verilebiliyor.