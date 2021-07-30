Başvurmaya gerek bile olmadan 232 TL hesaplarda! Çoğu kişi bilmese de bu parayı kolaylıkla alabilirsiniz!

Doğum yapan kadınlara devlet tarafından her yıl binlerce lira destek veriliyor. Birçok kadının bundan haberi yok ancak başvuru halinde ödeme almak mümkün oluyor. Bu ödemelerden birisi de süt parası oluyor. Çocuk sahibi kadınlar başvuru yaptığı takdirde karşılıksız 232 TL ödeme alabiliyor. Süt parası olarak adlandırılan emzirme ödeneği, sigortalı olarak çalışan kadınların doğum yapması durumunda kendisine, çalışmayan kadınların doğum yapması durumunda sigortalı olarak çalışan verilebiliyor.