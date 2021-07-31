Gizemini koruyor adeta yerinde durmayacak! Altın fiyatları için esas mühim süreç! Asıl Ağustos ayında... Yatırımcısı için büyük öneme sahip olan altın fiyatlarında hareketli seyir sürüyor ve yaz aylarında fiyatların gidişatı akıllardaki gizemini koruyor. Altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından sıkı takibe alındı. 2-3 aylık süreç baz alındığında altın fiyatlarında görülen hızlı değişimler kafaları karıştırmaya devam ediyor. Analistler ve uzmanlar fiyatların hangi yöne seyredeceği konusundaki yorumlarını insanlarla paylaşıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun 7.90 seviyelerine kadar düşebileceğini ifade etti. İslam Memiş ayrıca elindeki altınları satan yatırımcıların pişman olacağını belirtti.