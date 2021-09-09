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PCR testi yaptırmayan işçi işten çıkarılabilir mi? Çalışanları ilgilendiren sorular yanıt buldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile aşı olmayan işçiler için PCR testi zorunluluğu getirildi. Karara göre işverenler, aşı yaptırmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi isteyebilecek. Peki bu karar sonrası PCR testi uygulaması zorunlu mu? Kimlerin test yaptırması gerekecek? Çalışan PCR testi istenmesine itiraz edebilecek mi? Test yaptırmayan işçi işten çıkarılacak mı? İşte detaylar...

09.09.2021 08:48 - Son Güncelleme: 09.09.2021 09:12
PCR testi yaptırmayan işçi işten çıkarılabilir mi? Çalışanları ilgilendiren sorular yanıt buldu

1-PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?
İşveren, kovid-19 aşısı olmayan ve aşıları tamamlanmayan çalışanlardan 6 Eylül tarihinden itibaren haftada bir kez zorunlu olarak PCR testi isteyebilecek.

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PCR testi yaptırmayan işçi işten çıkarılabilir mi? Çalışanları ilgilendiren sorular yanıt buldu

2-İŞVEREN TEST İSTEMEYEBİLİR Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının genelgesinde, 'zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri, işveren tarafından istenebilecek' diyor.

PCR testi yaptırmayan işçi işten çıkarılabilir mi? Çalışanları ilgilendiren sorular yanıt buldu

Yani, 'işveren zorunlu olarak isteyecek' demiyor. Bu durumda isteyen işveren testi zorunlu tutar, isteyen tutmaz.

PCR testi yaptırmayan işçi işten çıkarılabilir mi? Çalışanları ilgilendiren sorular yanıt buldu

3-TEST ZORUNLULUĞU TÜM ÇALIŞANLARI MI KAPSIYOR?
6 Eylül'den itibaren tüm mesleklerde çalışan işçiler için işveren zorunlu test yaptırmasını isteyebilecek.

PCR testi yaptırmayan işçi işten çıkarılabilir mi? Çalışanları ilgilendiren sorular yanıt buldu

4-HASTALIK GEÇİRENLER DE TEST YAPTIRMAK ZORUNDA MI?
Kovid-19 hastalığı sonrası bağışıklık kabul edilen süre içerisinde bulunan çalışanlardan bu süre içinde test istenmeyecek.

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