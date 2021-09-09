PCR testi yaptırmayan işçi işten çıkarılabilir mi? Çalışanları ilgilendiren sorular yanıt buldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile aşı olmayan işçiler için PCR testi zorunluluğu getirildi. Karara göre işverenler, aşı yaptırmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi isteyebilecek. Peki bu karar sonrası PCR testi uygulaması zorunlu mu? Kimlerin test yaptırması gerekecek? Çalışan PCR testi istenmesine itiraz edebilecek mi? Test yaptırmayan işçi işten çıkarılacak mı? İşte detaylar...
09.09.2021 08:48
- Son Güncelleme: 09.09.2021 09:12
1-PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?
İşveren, kovid-19 aşısı olmayan ve aşıları tamamlanmayan çalışanlardan 6 Eylül tarihinden itibaren haftada bir kez zorunlu olarak PCR testi isteyebilecek.