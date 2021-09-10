Emekli olanlarda alıyor! Açığa vuruldu! Çift maaş müjdesi geldi! Maaşınız 3’e bile çıkabilir!

Tek tek açıklandı. Açığa vuruldu. Çift maaş müjdesi geldi! Maaşınız 3'e bile çıkabilir! Üstelik bu haktan, emeklimaaşı almakta olanlar dahi yararlanıyor. Bazı hallerde iki, hem de üç maaş alma olanağı var. Çoğu kişi, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle ya da bilmediği amacıyla ikinci hem de üçüncü maaş hakkını aramıyor. Sigorta statüleri değişik ise tam maaş bağlanır. Ölümlerden ikisi de 1 Ekim 2008 evveli ise; Anne ve babanın sigortalılık statüsü değişik ise iki maaşın ikisi de tam ödenir. İkisi de SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir. İkisi de Bağkur'lu ise tek maaş ödenir.