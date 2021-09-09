Geçici işçi nedir, nasıl bulunur? Geçici işçinin hakları nelerdir? Tüm sosyal haklardan eksiksiz faydalanan işçiler...
Salgınla mücadele döneminde iş yoğunluğunun arttığı dönemde "geçici iş ilişkisi" hem işgücü ihtiyacını karşıladı hem de maliyetleri düşürdü. Geçici iş ilişkisi uygulaması hastalık, doğum, askerlik gibi nedenlerle boşalan pozisyonların dolmasına katkı sunuyor. Peki Geçici işçi nedir, nasıl bulunur? Geçici işçinin hakları nelerdir? İşte detaylar...
09.09.2021 06:55
- Son Güncelleme: 09.09.2021 06:55
Özel istihdam büroları aracığıyla gerçekleştirilen geçici iş ilişkisi işgücü piyasasına uyumu kolaylaştırırken, hem işe giriş hem de deneyim imkânı sunuyor.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren geçici iş ilişkisinde işçi ve işverenin hakları başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle:
1- Geçici iş ilişkisi nedir?
Özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesinde, aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulan iş ilişkisine "geçici iş ilişkisi" deniyor.