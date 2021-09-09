Geçici işçi nedir, nasıl bulunur? Geçici işçinin hakları nelerdir? Tüm sosyal haklardan eksiksiz faydalanan işçiler...

Salgınla mücadele döneminde iş yoğunluğunun arttığı dönemde "geçici iş ilişkisi" hem işgücü ihtiyacını karşıladı hem de maliyetleri düşürdü. Geçici iş ilişkisi uygulaması hastalık, doğum, askerlik gibi nedenlerle boşalan pozisyonların dolmasına katkı sunuyor.