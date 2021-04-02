Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde son ünitenin temeli 2022'de atılacak! 12 bin kişiye istihdam müjdesi

SANTRALİN İŞLETİMİ MODERN YÜKSEK TEKNOLOJİLİ HİDROLİK YAPI SİSTEMİYLE SAĞLANACAK

Akkuyu NGS'de üç yılda yapılan çalışmaları AA muhabirine değerlendiren Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, santral sahasında inşaata hazırlık çalışmalarının 2017'nin sonunda başladığını anımsattı.

Santralin birinci ünitesinin temeli için ilk betonun 3 Nisan 2018'de döküldüğünü aktaran Butskikh, "Bundan sonra santralin inşaatı gittikçe hızlanmaya başladı. Mayıs 2019'da Doğu Deniz Kargo Terminali'nin inşaatı tamamlandı. Terminal, büyük ölçekli yükleri, inşaat malzemelerini ve ekipmanları kabul etmeye başladı. Terminal sayesinde sahaya gelen büyük ekipmanlar arasında birinci ve ikinci güç ünitesi için üretilen kor tutucu, birinci güç ünitesinin reaktör gövdesi ve buhar jeneratörlerin seti, birinci ünitenin türbin adası için yüksek ve orta basınçlı silindir rotoru yer aldı. Yüklerin terminale teslim edilmesi konusunda ise yoğunluk gittikçe artıyor." diye konuştu.

Butskikh, Temmuz 2019'da proje için önemli bir anlaşma imzalandığını belirterek, "Akkuyu NGS tesislerinin tasarımı, tedariki ve inşaatı için imzalanan bu sözleşme (EPC sözleşmesi) gelecekteki kurulacak tesislerinin ana bölümünün inşası için tam bir çalışma döngüsünün uygulanmasını sağlamış oldu." dedi.