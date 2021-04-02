Bankaya koy yan gel yat! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları tavan yaptı!
Koronavirüs salgını sürecinde kazanç kaybı evhamı yaşayan vatandaşlar azami getiri oranlarını veren yatırım araçlarını inceliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Mart ayında açıkladığı yüzde 19 politika faizi oranı bankaların mevduat faizi oranlarına da yansıdı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla daha önce 31 Mart'ta son bulması öngörülen mevduatta stopaj oranları kesintisi uygulaması 31 Mayıs tarihine uzatıldı.
Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj kesintisi kararına ek olarak Merkez Bankasının Nisan ayında açıkladığı 200 baz puanlık faiz artışının ardından bankalar da faiz oranlarını güncelledi. İşte koronavirüs salgını sürecinde yatırımının değerini korumayı hedefleyen vatandaşlar için güncel liste. Vadeli mevduat hesaplarında vadeler 1 gecelikten 1 yıllığa kadar olan sürelerde olabilir. Bazen bu vadeli mevduatların süreleri sizin talebine istinaden ve bankanın da onayıyla 1 yıldan daha uzun da belirlenebilir. Peki vadeli mevduat faizleri en yüksek hangi bankada?
2 Nisan 2021 tarihinde en yüksek mevduat faizi oranlarını veren bankalar belli oldu. Ziraat Bankası, ING Bank, HSBC ve diğer tüm bankaların uyguladığı mevduat faiz oranları güncellendi.
Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Nisan Faiz Oranı yüzde 19.00
Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Nisan Faiz Oranı yüzde 17.00
ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Nisan Faiz Oranı yüzde 19.00
Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Nisan Faiz Oranı yüzde 20.00