EYT'de staj, borçlanma, çıraklık, tazminat şartı için TABLO çıktı! Kutudakilere EYT payı verildi! Sigorta başlangıcı 1981-1999'luya giriş hakkı! Yaş, prim eksiği...
Emeklilikte yaşa takılanlar dikkat! Son dakika gelişmeler milyonlarca EYT'li tarafından yakından takip edilirken, gözler kabine toplantısına çevrildi. 28 Kasım Pazartesi günü yapılması planlanan Kabine toplantısı merakla bekleniyor. EYT meselesinin de aralarında bulunduğu önemli konuların görüşüleceği Kabine toplantısı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik son olarak "Hemen hemen tamamlanmak üzere" demişti. Peki EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte sıcak gelişmeler...
EYT düzenlemesinden kimler yararlanacak, yeni bir açıklama var mı, kimler EYT ile emekli olacak gibi sorular her gün sıkça araştırılıyor. EYT ile emeklilik hayali kuran vatandaşlar için öncelikle şunu belirtelim. EYT düzenlemesi ile ilgili detaylar henüz açıklanmasa da ipuçları gelmeye devam ediyor. Son olarak Kimler emekli olabilecek? Kısmi emeklilik de kolaylaşacak mı? Emekli olanlar çalışacak mı? gibi sorular yanıt buldu. İşte EYT hakkında merak edilenler ve açıklamalar...
GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA!
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantının özellikle emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için önemi büyük.
İşte Kabine toplantısında ele alınacak EYT konusuna ilişkin detaylar;
Kabine toplantısında EYT çalışmalarına ilişkin Başkan Erdoğan'a bir sunum yapılacak. EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen son durum değerlendirilecek.