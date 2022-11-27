EYT’de staj, borçlanma, çıraklık, tazminat şartı için TABLO çıktı! Kutudakilere EYT payı verildi! Sigorta başlangıcı 1981-1999’luya giriş hakkı! Yaş, prim eksiği...

EYT düzenlemesinden kimler yararlanacak, yeni bir açıklama var mı, kimler EYT ile emekli olacak gibi sorular her gün sıkça araştırılıyor. EYT ile emeklilik hayali kuran vatandaşlar için öncelikle şunu belirtelim. EYT düzenlemesi ile ilgili detaylar henüz açıklanmasa da ipuçları gelmeye devam ediyor. Son olarak Kimler emekli olabilecek? Kısmi emeklilik de kolaylaşacak mı? Emekli olanlar çalışacak mı? gibi sorular yanıt buldu. İşte EYT hakkında merak edilenler ve açıklamalar...