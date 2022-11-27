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Haberler Ekonomi EYT'de staj, borçlanma, çıraklık, tazminat şartı için TABLO çıktı! Kutudakilere EYT payı verildi! Sigorta başlangıcı 1981-1999'luya giriş hakkı! Yaş, prim eksiği...

EYT'de staj, borçlanma, çıraklık, tazminat şartı için TABLO çıktı! Kutudakilere EYT payı verildi! Sigorta başlangıcı 1981-1999'luya giriş hakkı! Yaş, prim eksiği...

Emeklilikte yaşa takılanlar dikkat! Son dakika gelişmeler milyonlarca EYT'li tarafından yakından takip edilirken, gözler kabine toplantısına çevrildi. 28 Kasım Pazartesi günü yapılması planlanan Kabine toplantısı merakla bekleniyor. EYT meselesinin de aralarında bulunduğu önemli konuların görüşüleceği Kabine toplantısı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik son olarak "Hemen hemen tamamlanmak üzere" demişti. Peki EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte sıcak gelişmeler...

27.11.2022 14:05 - Son Güncelleme: 27.11.2022 14:05
EYT’de staj, borçlanma, çıraklık, tazminat şartı için TABLO çıktı! Kutudakilere EYT payı verildi! Sigorta başlangıcı 1981-1999’luya giriş hakkı! Yaş, prim eksiği...

EYT düzenlemesinden kimler yararlanacak, yeni bir açıklama var mı, kimler EYT ile emekli olacak gibi sorular her gün sıkça araştırılıyor. EYT ile emeklilik hayali kuran vatandaşlar için öncelikle şunu belirtelim. EYT düzenlemesi ile ilgili detaylar henüz açıklanmasa da ipuçları gelmeye devam ediyor. Son olarak Kimler emekli olabilecek? Kısmi emeklilik de kolaylaşacak mı? Emekli olanlar çalışacak mı? gibi sorular yanıt buldu. İşte EYT hakkında merak edilenler ve açıklamalar...

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EYT’de staj, borçlanma, çıraklık, tazminat şartı için TABLO çıktı! Kutudakilere EYT payı verildi! Sigorta başlangıcı 1981-1999’luya giriş hakkı! Yaş, prim eksiği...

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantının özellikle emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için önemi büyük.

EYT’de staj, borçlanma, çıraklık, tazminat şartı için TABLO çıktı! Kutudakilere EYT payı verildi! Sigorta başlangıcı 1981-1999’luya giriş hakkı! Yaş, prim eksiği...

İşte Kabine toplantısında ele alınacak EYT konusuna ilişkin detaylar;

Kabine toplantısında EYT çalışmalarına ilişkin Başkan Erdoğan'a bir sunum yapılacak. EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen son durum değerlendirilecek.

EYT’de staj, borçlanma, çıraklık, tazminat şartı için TABLO çıktı! Kutudakilere EYT payı verildi! Sigorta başlangıcı 1981-1999’luya giriş hakkı! Yaş, prim eksiği...

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN?

Kabine toplantısında masaya gelecek en önemli konulardan biri sözleşmeli personele kadro beklentisi. Kadro ile ilgili dikkatleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çeviren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

EYT’de staj, borçlanma, çıraklık, tazminat şartı için TABLO çıktı! Kutudakilere EYT payı verildi! Sigorta başlangıcı 1981-1999’luya giriş hakkı! Yaş, prim eksiği...

"KABİNEDE ELE ALACAĞIZ"

Bakan Bilgin "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" dedi. Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor.

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