600 bin sözleşmeliye kadro BİLETİ ÇIKTI! 4A, 4B sigortalılara 3+1 ANAHTARI! Kadroya alınacak meslekler netleşti! Tayin, kademe, derece...
Yaklaşık 600 bin sözleşmeli çalışanı ilgilendiren kadro çalışmaları tamamlandı. 28 Kasım Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nda sözleşmeliye kadro ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Sözleşmeli çalışanların büyük bir heyecanla beklediği düzenleme ile 31 Aralık 2022'ye kadar bu kadrolara atanacakların da kapsamda olması bekleniyor. Bu düzenlemede 3+1 kuralı dikkate alınacak. Peki, kimler kadroya geçecek? Düzenlemenin detayları neler? İşte merak edilenler haberimizde!
600 bin sözleşmeliye kadro çalışmasında sona gelindi. Pazartesi günü kabine toplantısında detayların netleşmesi, bekleniyor. Düzenlemenin Başkan Erdoğan tarafından açıklanması beklenirken konu hakkında ipuçları geliyor. Peki, Sözleşmelilere kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte merak edilenler!
Yaklaşık 600 bin sözleşmeliye kadro için son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesinin pazartesi günü kabine toplantısının gündeminde olacağını söyledi.
NASIL KADROLU OLUNACAK?
Sözleşmelilere kadro yolunu açan çalışmanın detayları henüz bilinmiyor. Düzenlemenin son hali merakla bekleniyor. Edinilen bilgiye göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.