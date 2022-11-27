600 bin sözleşmeliye kadro BİLETİ ÇIKTI! 4A, 4B sigortalılara 3+1 ANAHTARI! Kadroya alınacak meslekler netleşti! Tayin, kademe, derece...

NASIL KADROLU OLUNACAK?

Sözleşmelilere kadro yolunu açan çalışmanın detayları henüz bilinmiyor. Düzenlemenin son hali merakla bekleniyor. Edinilen bilgiye göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.