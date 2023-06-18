Pazar geldi ŞOK aktüel ürünler kataloğu belirdi! Fiyatlar düştü tutana aşk olsun! Çay, yağ, bakliyat ürünlerinde indirim! Bu hafta 50 TL altında...

Pazar günü geldi ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Fiyatlar şıp diye düştü tutana aşk olsun! Çay, yağ, bakliyat ürünlerinde indirim başladı. Bu hafta 50 TL altında satılan ürünler listelendi. ŞOK 18-20 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste haberimizde. Yeni haftanın yeni indirimli ürünleri tamamı şöyle...