Pazar geldi ŞOK aktüel ürünler kataloğu belirdi! Fiyatlar düştü tutana aşk olsun! Çay, yağ, bakliyat ürünlerinde indirim! Bu hafta 50 TL altında...
Şok 18-20 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı. Bu hafta Şok zincir marketlerinde hangi ürünlerin indirimde olduğu belli oldu. Yoğurt, kaşar peyniri, yeşil ve siyah zeytin, pirinç, demlik çay indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini aldı. İişte ŞOK 18-20 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste...
18.06.2023 09:33 - Son Güncelleme: 18.06.2023 09:33
Pazar günü geldi ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Fiyatlar şıp diye düştü tutana aşk olsun! Çay, yağ, bakliyat ürünlerinde indirim başladı. Bu hafta 50 TL altında satılan ürünler listelendi. ŞOK 18-20 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste haberimizde. Yeni haftanın yeni indirimli ürünleri tamamı şöyle...