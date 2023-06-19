18-22 Haziran 2023 A101 aktüel ürünleri raflara düştü! Yeni haftaya ayak basar basmaz A101 kataloğu yayımlandı! 49,90’a 8’li kokulu tuvalet kağıdı!

A101 yeni indirimlerini duyurdu. Buna göre 18 Haziran'dan itibaren 10 TL ve üzeri alışverişlerde Papia 8'li Kağıt Havlu 3 Katlı 49,90' satılacak. Yeni hafta gelir gelmez zincir marketler de güncel kataloglarını yayımlamaya başladı. Bu noktada ' A101'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? sorusunun yanıtı sıkça araştırılır oldu. Vatandaşlar torbalarını hazırladı zincir marketlerin yolunu tutmaya başladı. A101'de bu hafta 18 katalog ile yeni indirimler belli oldu. İşte A101 18-22 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste.