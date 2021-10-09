24 saatlik borçlanmayla 2 yıl erken emeklilik! Milyonlarca çalışan bu hakları bilmiyor
Milyonlarca çalışan bu şartları ve hakları bilmiyor. Erken emekli olmak isteyen erkek çalışanlar askerlik borçlanması ile prim eksikliklerini tamamlayabilir ve erken emekli olabilirler. Koşulları sağlayan bireyler SGK il müdürlüklerinden bu zaman sürecini borçlandırma yapabiliyorlar. Sigortalı bir işte çalışmaya başlamadan evvelce askerlik yapmış olanlar, askerlik borçlanması gerçekleştirdikleri takdirde sigorta başlangıç tarihlerini öne çekebilirler. Böylece daha erken emekli olabilirler. Bu şekilde erken emeklilik amacıyla kimi hallerde 1 günlük askerlik borçlanması bile yeterlidir.
ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?
1968 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 01.09.1989. ilk prim yatırılan tarihim ise 08.02.1995. SGK 1989'u ilk işe giriş tarihi kabul etmiyor. Askerliğimi 1992-1994 tarihleri arasında yaptım. Geriye dönük askerlik borçlanması yapabilir miyim? Askerlik borçlanması ile emeklilik yaşımı geri çekebilir miyim? (Halil G.)
Sigorta başlangıcınız olan 8 Şubat 1995 tarihine göre SSK statüsünden normal emeklilikte en az 5750 prim gününü doldurmak şartıyla 55 yaşa tabisiniz.
Askerlik vazifesini sigortalı çalışmaya başladıktan sonra yapanlar, askerlik borçlanması yaptıkları takdirde borçlanma süreleri prim günlerine eklenir. Sigorta başlangıcı veya emeklilik yaşı öne çekilmez.
Buna karşılık, askerliği sigortalı çalışmaya başlamadan önce yapanlar, askerlik borçlanması yaptıkları takdirde sigorta başlangıç tarihleri borçlanma yaptıkları gün kadar öne çekilir. Bu kişiler daha erken emekli olabilirler. Emeklilik yaşını bu şekilde öne çekmek için askerlik süresinin tamamını borçlanmak gerekmez. Bazen 1 günlük askerlik borçlanması yapmak bile 1 yıl erken emekli olmayı sağlar.
Örneğin sigorta başlangıcı 24 Mayıs 1988 olan bir kişi SSK'dan 51 yaşında emekli olabilir. Bu kişi askerliğini işe girmeden önce yaptı ise 1 günlük askerlik borçlanması yaptığında emeklilik yaşını 50'ye çekebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat ederken, sadece emeklilik yaşını öne çekecek kadar borçlanma yapmak istenildiği belirtilirse görevlilerce kendilerine yol gösterilir.
Askerliğinizi sigortalı çalışmaya başlamadan önce yaptığınız için, askerlik borçlanması yaptığınızda sigorta başlangıç tarihiniz, borçlanma yaptığınız gün kadar geri çekilir. Buna göre, 345 gün askerlik borçlanması yaptığınızda sigorta başlangıcınızı 23 Mayıs 1994 tarihine çekerek 54 yaşında emekli olabilirsiniz. Prim gününüz yeterli ise askerlik süresinin tamamını borçlanmanıza gerek yok, sadece 345 gün borçlanmanız yeterlidir. Yetersiz ise askerlik süresinin tamamını borçlanabilirsiniz.
Askerlik borçlanması yaparken her gün için 38.16 lira prim ödersiniz. 345 günlük süre için ödemeniz gereken tutar 13 bin 165 TL'dir.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HAK EDİŞ SÜRELERİ NASIL HESAPLANIR?
04.11.2020 tarihinde ücretsiz izne çıkartıldım, kasım ayı için nakdi ücret desteği aldım. 01.12.2020 tarihinde kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) başvurum yapıldı ve aralık ayı dahil 30 Haziran 2021 tarihine kadar KÇÖ aldım. Bu firmada 5.5 yıllık çalışmam bulunmaktadır. İşsizlik maaşı sürem 10 ay olması gerekirken 8 ay olarak hesaplanmış. KÇÖ ve nakdi ücret süreleri prim gününden sayılmıyormuş. Benim burada hak kaybım yok mu? (Oğuzhan O.)
İşsizlik ödeneği süresi, ödenek almaya başlama tarihinden önceki son 3 yılda çalışma süresi en az 600 gün olanlara 6 ay; 900 gün olanlara 8 ay; 1080 gün olanlara ise 10 ay olarak uygulanmaktadır. Burada kriter, KÇÖ almaya başladığınız 1 Aralık 2020 tarihinden önceki son 3 yılda bildirilmiş prim gün sayısıdır. Ücretsiz izinde prim ödenmez, bu nedenle çalışma süresinden sayılmaz. Kısa çalışma ödeneği ise bir tür işsizlik ödeneği olduğu için ödenek aldığınız günler prim gününüzden sayılmaz.
Anladığım kadarıyla işvereniniz geçen yıl haziran ayına kadar olan dönemde değil, aralıkta kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmuş. Kasım ayında ücretsiz izne çıkartılmanız nedeniyle KÇÖ almaya başlama tarihinden önceki son 3 yılda prim gün sayınız 1080 günün altında kalmış. Bu nedenle 10 ay değil, 8 ay üzerinden işsizlik ödeneği alabilirsiniz. Yasal olarak hakkınız 8 ay. Hiç ücretsiz izne çıkartılmadan doğrudan KÇÖ almaya başlamış olsaydınız, işsizlik ödeneği süreniz 8 ay değil 10 ay olurdu.