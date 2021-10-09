24 saatlik borçlanmayla 2 yıl erken emeklilik! Milyonlarca çalışan bu hakları bilmiyor

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HAK EDİŞ SÜRELERİ NASIL HESAPLANIR?

04.11.2020 tarihinde ücretsiz izne çıkartıldım, kasım ayı için nakdi ücret desteği aldım. 01.12.2020 tarihinde kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) başvurum yapıldı ve aralık ayı dahil 30 Haziran 2021 tarihine kadar KÇÖ aldım. Bu firmada 5.5 yıllık çalışmam bulunmaktadır. İşsizlik maaşı sürem 10 ay olması gerekirken 8 ay olarak hesaplanmış. KÇÖ ve nakdi ücret süreleri prim gününden sayılmıyormuş. Benim burada hak kaybım yok mu? (Oğuzhan O.)



İşsizlik ödeneği süresi, ödenek almaya başlama tarihinden önceki son 3 yılda çalışma süresi en az 600 gün olanlara 6 ay; 900 gün olanlara 8 ay; 1080 gün olanlara ise 10 ay olarak uygulanmaktadır. Burada kriter, KÇÖ almaya başladığınız 1 Aralık 2020 tarihinden önceki son 3 yılda bildirilmiş prim gün sayısıdır. Ücretsiz izinde prim ödenmez, bu nedenle çalışma süresinden sayılmaz. Kısa çalışma ödeneği ise bir tür işsizlik ödeneği olduğu için ödenek aldığınız günler prim gününüzden sayılmaz.

Anladığım kadarıyla işvereniniz geçen yıl haziran ayına kadar olan dönemde değil, aralıkta kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmuş. Kasım ayında ücretsiz izne çıkartılmanız nedeniyle KÇÖ almaya başlama tarihinden önceki son 3 yılda prim gün sayınız 1080 günün altında kalmış. Bu nedenle 10 ay değil, 8 ay üzerinden işsizlik ödeneği alabilirsiniz. Yasal olarak hakkınız 8 ay. Hiç ücretsiz izne çıkartılmadan doğrudan KÇÖ almaya başlamış olsaydınız, işsizlik ödeneği süreniz 8 ay değil 10 ay olurdu.