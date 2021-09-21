Part-time çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? Part-time çalışanlara devlet güvencesi: 31 Aralık itibariyle...
Esnek çalışmanın en yaygın şekillerinden olan kısmi süreli ya da part time çalışanların haklarına ilişkin pek çok konu merak ediliyor. Bu konuda yıl sonunda yasal düzenleme hazırlığı da bulunuyor. Peki Part-time çalışanların ücretleri ne kadar oluyor ve yasal hakları neler? İşte detaylar...
Esnek çalışmanın en yaygın şekillerinden olan kısmi süreli ya da part-time çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma süreleri İş Kanunu'na giriyor. Gençlerin tercihi olan parttime çalışmaya yönelik yasal düzenleme 31 Aralık itibarıyla hayata geçirilecek.
Uzaktan çalışma mevzuatı, salgın döneminde yaygın şekilde kullanılan evden, uzaktan, vardiyalı, kısmi süreli çalışmayla birlikte yeni iş modelleri ile uyum sağlayacak şekilde revize ediliyor.
SABAH'ta yer alan habere göre, Mevcut kanuna göre kıdem ve yıllık izne hak kazanmak için en az bir yıl çalışma şartı aranıyor. İşçi ve işveren ihtiyacına uygun iş sözleşmesi yapabiliyor.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren esnek çalışma modelleri, yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin merak edilen soruların yanıtları ise şöyle: