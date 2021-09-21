Başkan Erdoğan "Bu zulmün önüne geçeceğiz" demişti! Vatandaşı bezdiren fahiş fiyat artışı için eylem planı
Son zamanlarda market raflarında yer alan ürünlerin fiyatlarının kontrolsüzce arması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Aynı ürünün farklı marketlerde farklı fiyatlarda olmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Bu zulmün önüne geçeceğiz" demişti. Fahiş fiyatlara karşı eylem planı hazırlandı. İşte detaylar...
21.09.2021 07:00
- Son Güncelleme: 21.09.2021 07:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu zulmün önüne geçeceğiz" diyerek tepki gösterdiği gıdada fahiş fiyat artışlarına karşı çeşitli tedbirler peyderpey hayata geçirilecek. Piyasa ve stok takibi etkin şekilde sürerken, ürün bazında ise yeni önlemler devreye girecek. Merkez Bankası koordinasyonunda yürütülen Erken Uyarı Sistemi ile sözleşmeli tarım mekanizmalarına ilişkin çalışma 30 Eylül'de tamamlanacak.