Başkan Erdoğan "Bu zulmün önüne geçeceğiz" demişti! Vatandaşı bezdiren fahiş fiyat artışı için eylem planı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu zulmün önüne geçeceğiz" diyerek tepki gösterdiği gıdada fahiş fiyat artışlarına karşı çeşitli tedbirler peyderpey hayata geçirilecek. Piyasa ve stok takibi etkin şekilde sürerken, ürün bazında ise yeni önlemler devreye girecek. Merkez Bankası koordinasyonunda yürütülen Erken Uyarı Sistemi ile sözleşmeli tarım mekanizmalarına ilişkin çalışma 30 Eylül'de tamamlanacak.