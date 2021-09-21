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Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan "Bu zulmün önüne geçeceğiz" demişti! Vatandaşı bezdiren fahiş fiyat artışı için eylem planı

Başkan Erdoğan "Bu zulmün önüne geçeceğiz" demişti! Vatandaşı bezdiren fahiş fiyat artışı için eylem planı

Son zamanlarda market raflarında yer alan ürünlerin fiyatlarının kontrolsüzce arması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Aynı ürünün farklı marketlerde farklı fiyatlarda olmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Bu zulmün önüne geçeceğiz" demişti. Fahiş fiyatlara karşı eylem planı hazırlandı. İşte detaylar...

21.09.2021 07:00 - Son Güncelleme: 21.09.2021 07:00
Başkan Erdoğan Bu zulmün önüne geçeceğiz demişti! Vatandaşı bezdiren fahiş fiyat artışı için eylem planı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu zulmün önüne geçeceğiz" diyerek tepki gösterdiği gıdada fahiş fiyat artışlarına karşı çeşitli tedbirler peyderpey hayata geçirilecek. Piyasa ve stok takibi etkin şekilde sürerken, ürün bazında ise yeni önlemler devreye girecek. Merkez Bankası koordinasyonunda yürütülen Erken Uyarı Sistemi ile sözleşmeli tarım mekanizmalarına ilişkin çalışma 30 Eylül'de tamamlanacak.

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Başkan Erdoğan Bu zulmün önüne geçeceğiz demişti! Vatandaşı bezdiren fahiş fiyat artışı için eylem planı

Aynı dönemde tarlada ve hallerde kalan ürünler Dijital Tarım Pazarı'na açılacak özel bölümde alıcılarla buluşturulacak. Ekonominin yol haritası Orta Vadeli Program'ında da gıda politikalarının fiyat istikrarını sağlamada öncü rol oynayacağı vurgulanarak atılacak adımlar sıralandı.

Başkan Erdoğan Bu zulmün önüne geçeceğiz demişti! Vatandaşı bezdiren fahiş fiyat artışı için eylem planı

SABAH'ta yer alan habere göre, Fiyat İstikrarı Komitesi, arz yönlü ve yapısal sorun alanlarına odaklanacak ve uygulanacak politikaların koordinasyonunu sağlayarak etkinliğini artıracak.

Başkan Erdoğan Bu zulmün önüne geçeceğiz demişti! Vatandaşı bezdiren fahiş fiyat artışı için eylem planı

Piyasada sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacıyla başta gıda fiyatlarına yönelik "Erken Uyarı Sistemi" olmak üzere büyük veri ve veri analiz sistemleri oluşturularak, bunlar etkin şekilde kullanılacak.

Başkan Erdoğan Bu zulmün önüne geçeceğiz demişti! Vatandaşı bezdiren fahiş fiyat artışı için eylem planı

YATIRIMLAR ARTIRILARAK SÜRDÜRÜLECEK
Gıda arz güvenliğini sağlayarak fiyat istikrarını korumak amacıyla tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanımı çalışmalarına devam edilecek.

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