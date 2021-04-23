Kripto para birimlerinde çok sert düşüş! Bitcoin bugün 48 bin 759 dolara kadar geriledi

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 10.40 düşüşle 495.38 dolara gerilerken, haftalık kaybı da yüzde 4.86 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 76.44 milyar dolara geriledi.



Tüm piyasalarda toplam hacim de, 1.83 trilyon dolar ile yeniden 2.0 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.



