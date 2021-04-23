Karar çıktı: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Başkan Erdoğan toplantıda, turizm sektörünün sorunlarını, beklentilerini gözden geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplantımız esnasında sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı aldık. Ayrıca turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık."

2021 yılı Mart ayında, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle birlikte toplamda 1 milyon 139 bin 743 kişi için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan toplam 1 milyar 750 milyon TL'lik kısa çalışma ödemesi yapılmıştı.