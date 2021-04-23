Karar çıktı: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayımlandı!
KÇÖ uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman bitecek? Korona döneminde yıl boyunca ödenen kısa çalışma ödeneği geçtiğimiz ay sona ermişti. Ödeme alan vatandaşlar yeni yasakların ardından kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Başkan Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Son dakika Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına yönelik açıklama yapıldı. Peki KÇÖ uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman bitecek? İşte son dakika haberinin detayları!
Gündemde kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman bitecek sorularına yanıt aranıyor. Milyonlarca kişinin faydalandığı kısa çalışma ödeneği geçtiğimiz ay sona ermişti. Kısmi kapanma kararlarının ardından kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığı araştırılıyor. Konuyla ilgili son dakika Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı. Peki KÇÖ uzatıldı mı? KÇÖ ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile şu bilgilere yer verildi;
Yeni koronavirüs (Covid 19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına,4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
Başkan Erdoğan toplantıda, turizm sektörünün sorunlarını, beklentilerini gözden geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"Toplantımız esnasında sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı aldık. Ayrıca turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık."
2021 yılı Mart ayında, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle birlikte toplamda 1 milyon 139 bin 743 kişi için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan toplam 1 milyar 750 milyon TL'lik kısa çalışma ödemesi yapılmıştı.